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Müge Anlı'nın memleketini duyan şaşıp kalıyor! Bakın aslen nereliymiş

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyici ekran başına kilitliyor. İşlediği konular ve stüdyodaki konukları ile gündemden düşmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucu Müge Anlı hakkında neredeyse her detay merak ediliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı hakkında en çok merak edilenlerden biri memleketi. Peki Müge Anlı nereli? İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri.

25.05.2019 08:30 - Son Güncelleme: 25.05.2019 08:30
Müge Anlı'nın memleketini duyan şaşıp kalıyor! Bakın aslen nereliymiş

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, Türk televizyonlarının en uzun soluklu programıyla izleyicinin beğenisini kazanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki konu ve konuklarıyla Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerinden biri haline gelen Müge Anlı hakkında en çok merak edilen şeylerden biri memleketi. Peki Müge Anlı nereli? İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri.

Müge Anlı'nın memleketini duyan şaşıp kalıyor! Bakın aslen nereliymiş

Furkan Palalı - Konya

Müge Anlı'nın memleketini duyan şaşıp kalıyor! Bakın aslen nereliymiş

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

Müge Anlı'nın memleketini duyan şaşıp kalıyor! Bakın aslen nereliymiş

Engin Akyürek - Ankara

Müge Anlı'nın memleketini duyan şaşıp kalıyor! Bakın aslen nereliymiş

Kaan Urgancıoğlu - İzmir

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