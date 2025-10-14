Müge Anlı’daki Sefa Soyalp olayında yeni gelişme! 6 yıl sonra oğlunun izini sürmeye başladı: Murat Soyalp adliyede!
ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır kayıp olarak aranan Sefa Soyalp'in akıbeti araştırılırken baba Murat Soyalp'in çelişkili ifadeleri ve şüpheli davranışları gündeme oturdu. 6 yıl sonra kayıp oğlunun peşine düşen baba Soyalp, yayın sonrası soluğu İstanbul Adalet Sarayı'nda aldı. İşte detaylar...
2019 yılında kaybolan ve bir daha haber alınamayan
Sefa Soyalp'ın amcası "Ailesi yıllarca sanki Sefa kayıp değilmiş gibi davrandı" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Muharrem Soyalp, abisinden şüphelendiğini ifade ederken, yaşanan gelişmeler üzerine Sefa'nın babası Murat Soyalp ve üvey annesi Feray Hanım da canlı yayına katıldı.
Canlı yayına katılan baba
Murat Soyalp ve üvey anne Feray Hanım, oğullarının hayatta olduğunu ve Kanada veya başka bir ülkeye gitmiş olabileceğini iddia ederek kafa karıştırdı. Müge Anlı'nın ekibi, Sefa'nın babası Murat Bey'e ilk ulaştıklarında, babanın "Oğlum kayıp değil, ben görüşüyorum. Amcasıyla aramızda mal problemi var, o yüzden size başvurmuştur!" dediğini aktardı. Murat Soyalp ise bu iddialara karşı çıkarak, "Evet size 'Oğlum yurtdışında!' dedim ama 'Oğlumla görüşüyorum' demedim!" şeklinde bir savunma yaptı.
Genç adamın kaybolmasının ardından geçen yıllar boyunca ailesinden net bir açıklama gelmemesi, cinayet şüphesini güçlendirdi. Baba
Murat Soyalp'in çelişkili ifadeleri ve şüpheli davranışları gündeme oturdu. Sefa Soyalp'in kayıp tarihi, araba kiralama şirketi kayıtları incelendiğinde netleşerek Temmuz 2019 olarak belirlendi. Murat Soyalp, oğlunun kaybolmadan önce arabasını sattığını ve cebinde 400 bin TL bulunduğunu iddia ederek "Parasını yediler" dedi.
Müge Anlı ise söz konusu paranın gerçekten var olup olmadığını sorguladı ve Sefa'nın iddia edildiği gibi Kanada'ya, ister yasal ister yasa dışı yollarla gitmesi için bu miktarın yeterli olmayacağını, sadece yasal uçuş masrafının bile yaklaşık 40 bin TL tutacağını söyledi. Bunun üzerine baba Murat Soyalp, oğlunun yurt dışına çıkabilmek için üzerinde taşıdığı son model telefonu satmış olabileceği ihtimalini dile getirdi; çünkü telefonun günümüz değerine göre 100 bin TL civarında olduğunu belirtti.