Müge Anlı’daki Sefa Soyalp olayında yeni gelişme! 6 yıl sonra oğlunun izini sürmeye başladı: Murat Soyalp adliyede!

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır kayıp olarak aranan Sefa Soyalp'in akıbeti araştırılırken baba Murat Soyalp'in çelişkili ifadeleri ve şüpheli davranışları gündeme oturdu. 6 yıl sonra kayıp oğlunun peşine düşen baba Soyalp, yayın sonrası soluğu İstanbul Adalet Sarayı'nda aldı. İşte detaylar...

2019 yılında kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sefa Soyalp'ın amcası "Ailesi yıllarca sanki Sefa kayıp değilmiş gibi davrandı" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Muharrem Soyalp, abisinden şüphelendiğini ifade ederken, yaşanan gelişmeler üzerine Sefa'nın babası Murat Soyalp ve üvey annesi Feray Hanım da canlı yayına katıldı.

Canlı yayına katılan baba Murat Soyalp ve üvey anne Feray Hanım, oğullarının hayatta olduğunu ve Kanada veya başka bir ülkeye gitmiş olabileceğini iddia ederek kafa karıştırdı. Müge Anlı'nın ekibi, Sefa'nın babası Murat Bey'e ilk ulaştıklarında, babanın "Oğlum kayıp değil, ben görüşüyorum. Amcasıyla aramızda mal problemi var, o yüzden size başvurmuştur!" dediğini aktardı. Murat Soyalp ise bu iddialara karşı çıkarak, "Evet size 'Oğlum yurtdışında!' dedim ama 'Oğlumla görüşüyorum' demedim!" şeklinde bir savunma yaptı.

Genç adamın kaybolmasının ardından geçen yıllar boyunca ailesinden net bir açıklama gelmemesi, cinayet şüphesini güçlendirdi. Baba Murat Soyalp'in çelişkili ifadeleri ve şüpheli davranışları gündeme oturdu. Sefa Soyalp'in kayıp tarihi, araba kiralama şirketi kayıtları incelendiğinde netleşerek Temmuz 2019 olarak belirlendi. Murat Soyalp, oğlunun kaybolmadan önce arabasını sattığını ve cebinde 400 bin TL bulunduğunu iddia ederek "Parasını yediler" dedi.

Müge Anlı ise söz konusu paranın gerçekten var olup olmadığını sorguladı ve Sefa'nın iddia edildiği gibi Kanada'ya, ister yasal ister yasa dışı yollarla gitmesi için bu miktarın yeterli olmayacağını, sadece yasal uçuş masrafının bile yaklaşık 40 bin TL tutacağını söyledi. Bunun üzerine baba Murat Soyalp, oğlunun yurt dışına çıkabilmek için üzerinde taşıdığı son model telefonu satmış olabileceği ihtimalini dile getirdi; çünkü telefonun günümüz değerine göre 100 bin TL civarında olduğunu belirtti.

Murat Soyalp, polisin kendisine "Oğlun yurt dışında olabilir" dediğini iddia etti. Ancak Müge Anlı, Kırıkkale'deki yetkililerle görüşerek, polislerin "Oğlum yurt dışındadır diye kendisi bize söyledi" şeklinde açıklama yaptığını aktardı. Bunun üzerine Murat Soyalp, "Yalan söylüyorlar!" diyerek tepki gösterdi.

SEFA SOYALP'İN KAYBINDAKİ ŞÜPHE NOKTALARI

Murat Soyalp'in emekli emniyet müdürü akrabası yayına bağlandı. 2021 yılında kendisine Sefa'yı sorduklarında 'Sefa İstanbul'da çalışıyor' dediğini söyledi. 2022 yılında ise başka bir akrabasının Kırıkkale'ye gittiğini Murat'ın ona da 'Sefa, Kırıkkale'de dükkan açtı onun başında duruyor' dediğini anlattı.

6 YIL SONRA KAYIP OĞLUNUN PEŞİNE DÜŞTÜ

Sefa Soyalp'in kuşkularla dolu kaybının işlendiği yayının ardından baba Murat Soyalp, soluğu İstanbul Adalet Sarayı'nda aldı. Yıllarca oğlunun yurt dışında olduğunu iddia ederek peşine düşmediği yönünde eleştirilen Soyalp, oğlunun kaybı ile ilgili olarak hedefindeki kişilerden şikayetçi oldu.

Adliye sonrası açıklamada bulunan baba Soyalp, "Müge Anlı'nın programına çıkana kadar oğlumun yaşadığına inanıyordum. Konuşulanlardan, sayın savcımızın söylediklerinden sonra benim de inancım kırıldı. Hayatta olmadığını kabullendim demeyeyim hala umudum var. Herkesi araştırsınlar. Önce benden başlasınlar" ifadelerini kullandı.

Oğluyla birlikte Kırıkkale'den İstanbul'a gelen Serap Hanım ve onun kızından şüphelenen baba Murat Soyalp, "Oğlumu yok ettiklerini düşünüyorum" dedi.