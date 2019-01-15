Müge Anlı'da çözülen cinayetler ve olaylar!
2008 yılından bu yana ATV ekranlarının vazgeçilmez programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert nice cinayet, cinsel istismar ve nicesi olaya tanıklık etti. Kimileri çözüldü, kimileri ise hala muallakta... Müge Anlı izleyicisi her gün Müge Anlı'da bugün neler oldu sorusunun yanıtını ararken bu merak bazı olayların hafızalarda yer edinmesine neden oldu. Son dönemde Palu ailesi ile gündemde olan Müge Anlı izleyicisi neler gördü neler. İşte Müge Anlı'da çözülen cinayetler ve olaylar.
15 Ocak 2019 Salı, 16:55:02 Güncelleme: 17:24:31
Genetik rahatsızlığı sonucu uzun mesafe yürüyemeyen minik Irmak'ın kaçırıldığı üzerinde durulurken, son gören komşu Himmet A. canlı yayında istismarı ve cinayeti itiraf etti. Parasızlıktan dolayı kadınlarla birlikte olamadığını söyleyen vahşi katil Irmak'ın cansız bedenini Sarıkız Çayı'nın kenarına attığını da itiraf etti.
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