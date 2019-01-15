Müge Anlı'da çözülen cinayetler ve olaylar!

Son dönemde özellikle Palu ailesi ile gündeme gelen Müge Anlı'da, cinayetler, kayıplar, çocuk istismarı, şiddet ve nice olay ele alındı. İçlerinden bazıları var ki hala hafızalarda. Bizde sizler için Müge Anlı'nın programında çözülen olayları derledik. Hatırladıkça inanamayacaksınız.