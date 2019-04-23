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Müge Anlı ve Engin Altan Düzyatan da bir zamanlar çocuktu! İşte çocukluk halleri...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile millyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı, Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir zamanlar çocuktu... Basın İlan Kurumu siyaset, sanat, spor ve müzik dünyasının en tepesindeki isimlerin çocukluk fotoğraflarını, 23 Nisan dolayısıyla paylaştı. İşte Başkan Erdoğan, Müge Anlı, Engin Altan Düzyatan ve siyaset, sanat, spor, müzik dünyasının önde gelen isimlerinin çocukluk halleri...

23.04.2019 19:37 - Son Güncelleme: 23.04.2019 19:40
Müge Anlı ve Engin Altan Düzyatan da bir zamanlar çocuktu! İşte çocukluk halleri...

Basın İlan Kurumu siyaset, sanat, spor ve müzik dünyasının en tepesindeki isimlerin çocukluk fotoğraflarını, 23 Nisan dolayısıyla paylaştı.

Müge Anlı ve Engin Altan Düzyatan da bir zamanlar çocuktu! İşte çocukluk halleri...

İşte Başkan Erdoğan, Müge Anlı, Engin Altan Düzyatan ve siyaset, sanat, spor, müzik dünyasının önde gelen isimlerinin çocukluk halleri...

Müge Anlı ve Engin Altan Düzyatan da bir zamanlar çocuktu! İşte çocukluk halleri...
Müge Anlı ve Engin Altan Düzyatan da bir zamanlar çocuktu! İşte çocukluk halleri...
Müge Anlı ve Engin Altan Düzyatan da bir zamanlar çocuktu! İşte çocukluk halleri...
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