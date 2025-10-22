takvim-logo

Müge Anlı üfürükçünün ipliğini pazara çıkardı! İğrenç talepleri ortaya çıktı: “Yatalak teyzemin çıplak fotoğrafını istedi”

Kendisini "Ledün ilmine sahip" olarak tanıtan ve "Hızır Aleyhisselam'ın kardeşi" olduğunu söyleyen üfürükçü Diyap Diyapoğlu, 27 yaşındaki Sümeyra Öztürk'ü evliliğe ikna etti. Genç kadını annesi Kevser Öztürk ise kızını bir türlü vazgeçiremedi ve atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Taraflar stüdyoda yüzleşirken yayın ihbar sayıldı ve üfürükçünün savcılığa sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan Müge Anlı'nın ipliğini pazara çıkardığı Diyap hakkında ortaya atılan iddialar kan dondurdu. İşte detaylar...

27 yaşındaki Sümeyra Öztürk'ün bir "üfürükçünün ağına düştüğünü" iddia eden annesi Kevser Öztürk, gözyaşları içinde Müge Anlı'dan yardım istedi. Kızını bir türlü vazgeçiremeyen anne, "Kızımı Diyap'tan kurtarın!" diyerek stüdyoda feryat etti.

Canlı yayına bağlanan Sümeyra Öztürk ise özel hayatının ekranda konuşulmasından rahatsız olduğunu belirtti, Diyap ile evlenmek istediğini söyledi. Ertesi gün stüdyoya Diyap Diyapoğlu ile birlikte gelen genç kadın, ailesinden saygı beklediğini dile getirdi.

ŞOKE EDEN İDDİALAR

Kendisini "Ledün ilmine sahip" olarak tanıtan ve "Hızır Aleyhisselam'ın kardeşi" olduğunu iddia eden Diyap, daha önce de birçok kişiyi benzer yollarla etkilediği öne sürüldü. Yayına bağlanan izleyicilerden biri, Diyapoğlu'nun kendisinin kurt olduğunu söylediğini, kadınlardan boy fotoğrafı istediğini ve "Kabe'ye götüreceğim" dediğini iddia etti.

İddiaları reddeden Diyapoğlu'nun geçmişine dair yeni bilgiler geldikçe stüdyoda tansiyon yükseldi. Müge Anlı, yayının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konuyla ilgilendiğini belirterek, yetkililerin Sümeyra Öztürk'le görüşme yapacağını açıkladı.

BAKANLIK DEVREDE

Bakanlık yetkilileri, yayın sonrası İstanbul Pendik Sosyal Hizmet Merkez'inde Sümeyra Öztürk ile görüştü. Genç kadın, Pendik Sosyal Hizmetler Müdürü ile görüşmesinin ardından Müge Anlı ekibine açıklamada bulundu. O anlar ise bugünkü canlı yayında izleyici ile paylaşıldı.

Öztürk, "Sosyal hizmetler müdürü çok güzel ağırladı, teşekkür ederim. Haklarımı bildirdi. Benim herhangi bir koruma talebim yok çünkü Diyap Diyapoğlu'ndan herhangi bir zarar görmedim. Şüpheli bir davranışına tanık olmadım. Gerekli durumlarda 112, 183 ve KADES uygulamalarıyla irtibata geçebileceğim söylenildi" dedi.

EVLİLİK KARARINI ERTELEDİ

Diyap Diyapoğlu hakkında ortaya atılan iddiaları iftira olarak gördüğünü dile getiren genç kadın, "Engeller bizi daha çok birbirimize bağladı" ifadelerini kullandı. Ancak evlilik kararını ertelediğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Müge Anlı, stüdyoya gelmeyen Diyap Diyapoğlu ile ilgili "Sayın savcımız harekete geçti, bugün Diyap Diyapoğlu'nu görmek istedi. Diyap'ın ev adresi olmadığı, arabada yaşadığı ortaya çıktı" dedi. Geceyi gözaltında geçiren üfürükçünün savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

İHBAR YAĞDI!

Diyap Diyapoğlu ile ilgili ortaya atılan iddiaların bugünde ardı arkası kesilmedi. Canlı yayına bağlanan birçok izleyici Diyapoğlu ile yaşadıklarını Sümeyra Öztürk'e anlatarak genç kızın bir an önce kendisini kurtarması gerektiğini söyledi.

"20 BİN TL PARA İSTEDİ"

İddialar kan dondururken ismini vermek istemeyen bir izleyici yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben Taksim'deydim, bir arkadaş ortamına girdim. Arkadaşıma 'Teyzem çok rahatsız, hastalığı var' dedim. O da Küçükçekmece'de bir hoca olduğunu söyledi. Çok övünce hocayla görüşmeye gittim. Eve davet etmişti, gecekondu gibi eski bir yer ama üç dört tane de bayan vardı. 'Senin teyzenin hastalığı yok, hocalık işi var. Getir bana ben okuyacağım' dedi. 2 bin TL peşin aldı, 20 bin TL para istedi"

"TEYZEMİN ÇIPLAK FOTOĞRAFINI İSTEDİ"

Teyzesi için üfürükçü Diyap'tan yardım isteyen kadın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Teyzemin çıplak fotoğrafını istedi. Ben getiremeyeceğimi söyleyince 'Getirmiyorsan neden geldin? Bize belden aşağısı lazım' dedi. Bu dolandırıcı, Sümeyra ona çok inanmış; annesinin lafını dinlesin. Bu adam milletin sırtından geçinen bir insan"