Müge Anlı üfürükçünün ipliğini pazara çıkardı! İğrenç talepleri ortaya çıktı: “Yatalak teyzemin çıplak fotoğrafını istedi”

Kendisini "Ledün ilmine sahip" olarak tanıtan ve "Hızır Aleyhisselam'ın kardeşi" olduğunu söyleyen üfürükçü Diyap Diyapoğlu, 27 yaşındaki Sümeyra Öztürk'ü evliliğe ikna etti. Genç kadını annesi Kevser Öztürk ise kızını bir türlü vazgeçiremedi ve atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Taraflar stüdyoda yüzleşirken yayın ihbar sayıldı ve üfürükçünün savcılığa sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan Müge Anlı'nın ipliğini pazara çıkardığı Diyap hakkında ortaya atılan iddialar kan dondurdu. İşte detaylar...