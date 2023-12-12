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Müge Anlı motokurye Yunus Emre Göçer'in eşini kabul etmedi mi? Canlı yayında iddialara yanıt verdi: Bu nasıl bir gerizekalılık...

Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı, ATV'de hafta içi her gün saat 10'da başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile izleyici karşısına çıkıyor.Esrarengiz olayların yer aldığı programda cinayetler aydınlatılıyor, kayıplar bulunuyor. Programın 12 Aralık Salı günü yayımlanan son bölümünde ise Anlı, bu kez kendisi hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Şeyh Mahmut'un çarparak hayatını kaybetmesine sebep olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'in programa başvurduğu ancak reddedildiği iddiası ortaya atılmıştı. Müge Anlı bu iddialara canlı yayında yanıt vererek," Ben bu hayatta neden geri durmuşum? Bu nasıl bir gerizekalılık siz beni kuryecilere hedef mi göstermek istiyorsunuz"dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 12:24 Güncelleme 12 Aralık 2023, 13:54
Müge Anlı motokurye Yunus Emre Göçer’in eşini kabul etmedi mi? Canlı yayında iddialara yanıt verdi: Bu nasıl bir gerizekalılık... 1

İstanbul'da 30 Kasım'da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut'un oğlu Hassan Şeyh Mahmut'un kullandığı otomobil, motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Müge Anlı motokurye Yunus Emre Göçer’in eşini kabul etmedi mi? Canlı yayında iddialara yanıt verdi: Bu nasıl bir gerizekalılık... 2

Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybetmesi sonrasında hakkında gözaltı kararı verilen Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 2 Aralık'ta Türkiye'den kaçtığı tespit edildi.

Müge Anlı motokurye Yunus Emre Göçer’in eşini kabul etmedi mi? Canlı yayında iddialara yanıt verdi: Bu nasıl bir gerizekalılık... 3

Çeşitli yayın organlarında Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'in konuyla alakalı olarak Müge Anlı'ya başvurduğu ancak Müge Anlı'nın sözünde durmadığı ve Öznur Göçer'i kabul etmediği iddia edildi.

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