Müge Anlı motokurye Yunus Emre Göçer'in eşini kabul etmedi mi? Canlı yayında iddialara yanıt verdi: Bu nasıl bir gerizekalılık...

Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı, ATV'de hafta içi her gün saat 10'da başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile izleyici karşısına çıkıyor.Esrarengiz olayların yer aldığı programda cinayetler aydınlatılıyor, kayıplar bulunuyor. Programın 12 Aralık Salı günü yayımlanan son bölümünde ise Anlı, bu kez kendisi hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Şeyh Mahmut'un çarparak hayatını kaybetmesine sebep olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'in programa başvurduğu ancak reddedildiği iddiası ortaya atılmıştı. Müge Anlı bu iddialara canlı yayında yanıt vererek," Ben bu hayatta neden geri durmuşum? Bu nasıl bir gerizekalılık siz beni kuryecilere hedef mi göstermek istiyorsunuz"dedi. İşte detaylar...