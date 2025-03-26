Müge Anlı gündeme taşımıştı! Baldızı ve arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı
32 yaşındaki motokurye Ali Diken ile 26 yaşındaki baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldürüp gömen cani Zeynel Boyacı hakim karşısına çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te çözülen çifte cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Boyacı'nın vahşetten sonra para çekip kahvaltıya gittiği anlaşıldı. İşte korkunç ayrıntılar...
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Antalya'da 36 gündür aranan motokurye Ali Diken'in arkadaşı Zeynel Boyacı tarafından tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Zeynel, sorguda
Ali Diken'in gömdüğü yeri itiraf etti. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede daha ulaşıldı.İkinci cesedin Zeynel Boyacı'nın baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğu tespit edildi.
Zeynel Boyacı'nın,
Ali Diken'i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü anlaşıldı.
Cinayet Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Zeynel Boyacı, suç ortağı olduğu değerlendirilen eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç.K. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Cinayetleri itiraf eden Boyacı,
Ali Diken'i para meselesi ve küfrettiği gerekçesiyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Zeynel Boyacı'nın, şifresini öğrendiği Ali Diken'e ait banka kartından, cinayet sonrası para çektiği de belirlendi. Boyacı, baldızını ise madde bağımlısı ve bir kişiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle döverek öldürdüğünü söyledi. Zeynel Boyacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
2 SANIK BERAAT ETTİ
Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Zeynel Boyacı hakkında açılan davanın 4 Mart'taki duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Boyacı'yı, baldızını
'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Ali Diken'i 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Zeynel Boyacı'ya, Ali Diken'e yönelik 'Yağma' suçundan da 14 yıl hapis cezası verildi. Dosyada yargılanan 2 sanık ise beraat etti.