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Müge Anlı gündeme taşımıştı! Baldızı ve arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı

32 yaşındaki motokurye Ali Diken ile 26 yaşındaki baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldürüp gömen cani Zeynel Boyacı hakim karşısına çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te çözülen çifte cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Boyacı'nın vahşetten sonra para çekip kahvaltıya gittiği anlaşıldı. İşte korkunç ayrıntılar...

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takvim.com.tr
Müge Anlı gündeme taşımıştı! Baldızı ve arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Antalya'da 36 gündür aranan motokurye Ali Diken'in arkadaşı Zeynel Boyacı tarafından tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Müge Anlı gündeme taşımıştı! Baldızı ve arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı

Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Zeynel, sorguda Ali Diken'in gömdüğü yeri itiraf etti. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede daha ulaşıldı.İkinci cesedin Zeynel Boyacı'nın baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğu tespit edildi.

Müge Anlı gündeme taşımıştı! Baldızı ve arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı

Zeynel Boyacı'nın, Ali Diken'i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü anlaşıldı.

Müge Anlı gündeme taşımıştı! Baldızı ve arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı

Cinayet Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Zeynel Boyacı, suç ortağı olduğu değerlendirilen eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç.K. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Cinayetleri itiraf eden Boyacı, Ali Diken'i para meselesi ve küfrettiği gerekçesiyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Zeynel Boyacı'nın, şifresini öğrendiği Ali Diken'e ait banka kartından, cinayet sonrası para çektiği de belirlendi. Boyacı, baldızını ise madde bağımlısı ve bir kişiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle döverek öldürdüğünü söyledi. Zeynel Boyacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Müge Anlı gündeme taşımıştı! Baldızı ve arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı

2 SANIK BERAAT ETTİ

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Zeynel Boyacı hakkında açılan davanın 4 Mart'taki duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Boyacı'yı, baldızını 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Ali Diken'i 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Zeynel Boyacı'ya, Ali Diken'e yönelik 'Yağma' suçundan da 14 yıl hapis cezası verildi. Dosyada yargılanan 2 sanık ise beraat etti.

Müge Anlı gündeme taşımıştı! Baldızı ve arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı

Mahkeme, verdiği kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, Ece Aksay cinayetine yönelik sanığın savunmasının soyut ve inandırıcılıktan uzak olduğu belirtilirken, darp eylemi ile maktul Aksoy'un ölümü arasında illiyet bağının bulunduğu belirtildi. Boyacı'nın olaydan sonra maktulü gömmesi ve olayın üzerini örtmeye çalışması gibi eylemleri göz önüne alan heyetin, Zeynel Boyacı'nın pişmanlık göstermediği kanaatine varması sebebiyle takdiri indirim uygulanmaksızın 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırdığı kararda yer aldı.

Müge Anlı gündeme taşımıştı! Baldızı ve arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı

CİNAYETTEN SONRA KAHVALTIYA GİTMİŞ

Ali Diken cinayetine yönelik olarak ise heyet, Boyacı'nın cinayetten sonra para çekip kahvaltıya gittiği, suç delillerini sakladığı ve pişmanlığa dair kanaat oluşmadığını söyledi. Cinayet öncesinde Diken'in boynuna ipi dolayarak tehdit ettiği, banka şifrelerini öğrenerek maktulün kartlarından para çektiği ve telefon, nakit para gibi değerli eşyalarını alarak uzaklaştığı kararda belirtildi.

Müge Anlı gündeme taşımıştı! Baldızı ve arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı

Kararı değerlendiren Diken ailesinin avukatlarından Elif Büşra Berber, "Yapılan yargılamada sanık, maktule karşı sübuta eren 'Yağma' ve 'Kasten adam öldürme' suçlarından cezalandırılmıştır. Alt sınırdan uzaklaştırılarak teşdiden hükmedilen cezalar neticesinde sanık bizim de öngördüğümüz cezayı almıştır. Öte yandan, sanık İ.B.'nin dosyada çelişkili ifadeleri bulunduğundan, kendisi hakkında hükmedilen cezalar hem tarafımızca hem iddia makamı tarafından yetersiz bulunduğundan istinaf kanun yoluna başvuracağız" dedi. Ailenin avukatlarından İslam Gezer ise "Mahkemece hükmedilen bu cezalar acılı aile için bir teselli olmakla birlikte sanıklardan İ.B.'nin olayın en başında 'Cinayeti biliyordum' demesine rağmen sonrasındaki çelişki ifadeleri yüzünden kendisi hakkında üst kanun yollarında hak ettiği cezayı alması için şüphesiz mücadele vereceğiz" diye konuştu.