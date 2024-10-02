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Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Evlenmek isterken dolandırıldı! Yayına bağlanan tanık şoke eden gerçeği açıkladı

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yine bir dolandırıcılık olayı yaşandı. 41 yaşındaki bir çocuk annesi Esra Can, aşık olduğu Hasan Bakır tarafından 3 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Esra Can, karşı tarafın evlenmek istediğini söylediğini sürekli kendisine olan aşkını itiraf ettiğini ona kandığını anlattı. Yayına bağlanan bir tanığın ifadesi ise olayın bambaşka bir boyuta evrilmesine sebep oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 15:25 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 15:25
Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Evlenmek isterken dolandırıldı! Yayına bağlanan tanık şoke eden gerçeği açıkladı

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yine ilginç bir dolandırılma hikayesi işlendi. 41 yaşındaki bir çocuk annesi Esra Can, dünyaca ünlü bir firmada güzellik uzmanı olarak çalıştığını belirtti.

Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Evlenmek isterken dolandırıldı! Yayına bağlanan tanık şoke eden gerçeği açıkladı

Can, çalıştığı iş yerinde molaya çıktığında tanıştığı Hasan Bakan isimli kişi tarafından 3,5 milyon TL dolandırıldığını iddia etti.

Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Evlenmek isterken dolandırıldı! Yayına bağlanan tanık şoke eden gerçeği açıkladı

Tanıştıktan 1 hafta sonra Hasan Bakan'ın kendisinden para almaya başladığını ifade eden Esra Can, "Hasan, kuyumcu olduğunu ve yurt dışında bir iş yaptığını, yurt dışındaki parasını Türkiye'ye getirmek istediğini söyledi. Bu paranın Türkiye'ye gelebilmesi için bir aracıya para ödemesi gerektiğini söyleyerek, benden borç para istedi. Aslında bu tür şeylere inanacak bir insan değilim ama o dönem duygusal bir boşluk yaşıyordum" dedi.

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