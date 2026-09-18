KIRMIZI ARAÇ DETAYI

Anlı, Kahveci'nin Yaşar'ın kaybolmasının ardından kırmızı otomobili bırakarak daha yeni model bir araç aldığı iddiasını gündeme getirdi. Söz konusu aracı yaklaşık 2-3 aydır kullandığını dile getiren Kahveci, daha önce bir akaryakıt istasyonunda görev yaptığını aktardı. Vardiya dönüşü bir köpeğe çarpması sonucu araçta macun izlerinin kaldığını belirten Kahveci; otomobili değiştirme gerekçesini ise besicilikle uğraşan babasının kendisine sağladığı maddi desteğe bağladı. Ancak tüm bu savunmalara rağmen, araç değişiminin tam da Ayşegül Yaşar'ın kaybolmasından 2-3 gün sonrasına denk gelmesi soru işaretlerini beraberinde getirdi.