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Müge Anlı'daki Ayşegül Yaşar dosyasında 1 milyon TL iddiası! Kamera kayıtları ve eldeki çizikler şüphe uyandırdı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 26 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın kaybı ele alındı. Olay günü bindiği araç, 1,5 saatlik gizemli zaman dilimi ve ailenin 1 milyon TL'lik iddiası araştırmaların odağında yer aldı. Şüphelerin odağındaki Tamer Kahveci ise canlı yayına bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Osmaniye’de Kayıp Ayşegül Yaşar Müge Anlı’da Aranıyor

Osmaniye'de 26 Ağustos'tan bu yana kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın bulunması için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Kayıp Gününde Tamer Kahveci’nin Aracına Bindiği İddiası

Programda işlenen kayıp dosyasında, Yaşar'ın kaybolduğu gün 34 yaşındaki Tamer Kahveci'nin aracına bindiği iddiası ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine uzanan süreç canlı yayında ele alındı.

Kamera Kayıtları Ayşegül Yaşar’ın Güzergahını Aydınlatıyor

KAMERA KAYITLARI VE ZAMAN FARKI

Program sırasında kayıp kadının ailesi tarafından, Tamer Kahveci'nin olay günü Osmaniye'ye geldiği ve Ayşegül Yaşar'ın Kahveci'nin aracına bindiğinin kamera görüntüleriyle tespit edildiği aktarıldı.

Güzergah Üzerinde Zaman Farkı Soruları Arttırıyor

Canlı yayında ikilinin Andırın yönüne hareket ettiği belirtilirken, güzergah üzerinde 10 dakikalık mesafede yaklaşık 1 ila 1,5 saatlik bir zaman farkı bulunduğu gündeme getirildi.

Tamer Kahveci Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

Program ekibinin Kahramanmaraş'ta ulaştığı Tamer Kahveci, canlı yayına bağlanarak soruları yanıtladı.

Video Oynatma İkonu Müge Anlı'da 1,5 saatlik gizemli zaman dilimi
Kahveci’den Sosyal Medya ve Araç Bozulma İddiaları

Yaşar ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve araç alım satımı nedeniyle iletişim kurduklarını belirten Kahveci, olay günü aracının bozulduğunu ve Yaşar'ın taksiyle yanından ayrıldığını iddia etti.

Kahveci’nin Çizikleri Araç Tamiriyle Açıkladı

Canlı yayında Kahveci'nin el ve kollarındaki çizikler de gündeme gelirken, Kahveci bu izlerin araç tamiri sırasında oluştuğunu savundu.

Taksi Çağrısı Kayıtları Soru İşareti Yarattı

Programda taksi çağrısına dair resmi bir kayıt bulunup bulunmadığı da sorgulandı. O gün her ikisinin telefonundan da taksi çağrılmadığı ortaya çıktı.

Kırmızı Araç Detayı

KIRMIZI ARAÇ DETAYI

Anlı, Kahveci'nin Yaşar'ın kaybolmasının ardından kırmızı otomobili bırakarak daha yeni model bir araç aldığı iddiasını gündeme getirdi. Söz konusu aracı yaklaşık 2-3 aydır kullandığını dile getiren Kahveci, daha önce bir akaryakıt istasyonunda görev yaptığını aktardı. Vardiya dönüşü bir köpeğe çarpması sonucu araçta macun izlerinin kaldığını belirten Kahveci; otomobili değiştirme gerekçesini ise besicilikle uğraşan babasının kendisine sağladığı maddi desteğe bağladı. Ancak tüm bu savunmalara rağmen, araç değişiminin tam da Ayşegül Yaşar'ın kaybolmasından 2-3 gün sonrasına denk gelmesi soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Ayşegül Yaşar Nerede?

ÇEYREK ALTIN İTİRAFI

Tamer Kahveci, canlı yayında Ayşegül Yaşar'dan 1 çeyrek ve 1 yarım altın aldığını itiraf etti. Altınları ne zaman aldığını hatırlamadığını söyleyen Kahveci "Altınları Ayşegül Hanım'a iade ettim. Sıkışmıştım, istedim" dedi.

1 Milyon Liralık Değer İddiası Endişe Yaratıyor

1 MİLYON LİRALIK DEĞER İDDİASI PROGRAMDA DİLE GETİRİLDİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ayşegül Yaşar'ın yakınları, Yaşar'ın üzerinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde para ve değerli eşya bulunduğunu iddia etti. Aile, bu durum nedeniyle zarar görmüş olabileceğinden endişe ettiklerini belirtti.

Kahveci’nin Çelişkili İfadeleri Şüphe Uyandırdı

Tamer Kahveci ise Ayşegül Yaşar'ın üzerindeki takıları fark etmediğini iddia etti. Tamer Kahveci'nin çelişkili ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Ayşegül Yaşar’ın Akıbeti Hala Belirsiz

AYŞEGÜL YAŞAR BULUNDU MU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılmaya devam eden dosyada, Ayşegül Yaşar'ın nerede olduğuna dair henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Kamera kayıtları, telefon sinyalleri ve canlı yayındaki ifadeler doğrultusunda incelemeler sürdürülüyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

Kolundaki Morluklar Dikkat Çekti
Müge Anlı Ayşegül Yaşar olayı nedir? 1 milyon TL ve araç iddiası
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