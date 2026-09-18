Müge Anlı'daki Ayşegül Yaşar dosyasında 1 milyon TL iddiası! Kamera kayıtları ve eldeki çizikler şüphe uyandırdı
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 26 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın kaybı ele alındı. Olay günü bindiği araç, 1,5 saatlik gizemli zaman dilimi ve ailenin 1 milyon TL'lik iddiası araştırmaların odağında yer aldı. Şüphelerin odağındaki Tamer Kahveci ise canlı yayına bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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