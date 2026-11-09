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5,5 milyon yıldır dış dünyayla bağlantısı yok: Romanya'daki gizemli Movile Mağarası

Romanya'da 1986 yılında tesadüfen keşfedilen ve 5,5 milyon yıldır dış dünyayla bağı tamamen kopuk olan Movile Mağarası zehirli gazları, düşük oksijen seviyesi ve kemosenteze dayalı benzersiz ekosistemiyle bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Güneş ışığının asla ulaşmadığı bu zifiri karanlık yeraltı dünyası, yalnızca burada yaşayan onlarca endemik türü ve doğanın en gizemli yaşam döngülerini barındırıyor.

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5,5 milyon yıldır dış dünyayla bağlantısı yok: Romanya’daki gizemli Movile Mağarası

Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Mangalia şehri yakınlarında, 1986 yılında jeolog Christian Lascu tarafından sondaj çalışmaları sırasında tesadüfen keşfedilen Movile Mağarası, dış dünyadan tamamen kopuk devasa ve labirent benzeri bir tüneller sistemidir.

5,5 milyon yıldır dış dünyayla bağlantısı yok: Romanya’daki gizemli Movile Mağarası

5,5 MİLYON YILDIR DIŞ DÜNYAYLA BAĞLANTISI YOK: MOVİLE MAĞARASI

BBC Wildlife'ın haberine göre, kil ve kireçtaşının 18 metre altında gömülü olan bu mağara, yaklaşık 200 ila 240 metre uzunluğunda yatay bir labirent yapısına sahiptir. Koyu, ürkütücü ve hidrojen sülfür, metan ve amonyak gibi kimyasallarla dolu zehirli/toksik gazlar içeren havasıyla bilinmektedir.

5,5 milyon yıldır dış dünyayla bağlantısı yok: Romanya’daki gizemli Movile Mağarası

Mağaranın içerisindeki hava normal dış atmosferden çok farklıdır: Açık havadaki %21 oranındaki oksijene karşılık mağaradaki oksijen oranı yalnızca %7–10 (normalin üçte biri ila yarısı) seviyesindedir.

5,5 milyon yıldır dış dünyayla bağlantısı yok: Romanya’daki gizemli Movile Mağarası

Ayrıca normal havadakinin yaklaşık 100 katı kadar (%2–3.5 oranında) karbondioksit, %1–2 oranında metan ve yüksek konsantrasyonlarda hidrojen sülfür ile amonyak barındırır. Mağaranın içerisindeki su ve hava sıcaklığı sabit bir şekilde 21 °C civarındadır ve bağıl nem oranı %100'e ulaşır.

5,5 milyon yıldır dış dünyayla bağlantısı yok: Romanya’daki gizemli Movile Mağarası

Mağarayı ziyarete giden ilk biyologlardan biri olan Cincinnati Üniversitesi'nden biyoloji profesörü Dr. Thomas Kane, analizlerine dayanarak mağaranın yaklaşık 5,5 milyon yaşında olduğunu belirtmiştir.

5,5 milyon yıldır dış dünyayla bağlantısı yok: Romanya’daki gizemli Movile Mağarası

GÜNEŞ IŞIĞINDAN UZAKTA KEMOSENTEZ

Yeryüzündeki yaşamın aksine güneş ışığına dayalı fotosentezin imkansız olduğu bu derinliklerde, enerji tamamen kimyasallarla yani kemosentez yoluyla üretilir.

5,5 milyon yıldır dış dünyayla bağlantısı yok: Romanya’daki gizemli Movile Mağarası

Milyonlarca yıldır dış dünyayla hiçbir bağı kalmayan bu yeraltı ekosisteminde bakteriler, metan ve hidrojen sülfürü oksidize ederek besin üretirler ve besin zincirinin temelini oluşturan köpüğümsü mikrobiyal tabakalar meydana getirirler.

Bu tabakalar, dış dünyadaki yaprakların veya bitkilerin rolünü üstlenerek tüm ekosistemin tabanını (birincil üreticileri) oluşturur.

5,5 milyon yıldır dış dünyayla bağlantısı yok: Romanya’daki gizemli Movile Mağarası

BENZERSİZ CANLI TÜRLERİ

Bilim insanları bu gizemli mağarada 48 ila 53 arasında omurgasız türü tespit etmiş olup, bunların yaklaşık 33 ila 37 tanesi dünyada yalnızca bu ekosistemde (endemik olarak) yaşamaktadır.

5,5 milyon yıldır dış dünyayla bağlantısı yok: Romanya’daki gizemli Movile Mağarası

Örümcekler, su akrepleri, solucanlar, kırkayaklar, sülükler ve böcekler bu canlılar arasında yer alır. Örneğin dünyada bilinen tek mağaraya uyarlanmış su akrebi olan Nepa anophthalma burada yaşar. 2020 yılında yayımlanan bilimsel bir makalede "mağaranın kralı" olarak adlandırılan yeni bir çiyan türü de bu listededir.

5,5 milyon yıldır dış dünyayla bağlantısı yok: Romanya’daki gizemli Movile Mağarası

Bu eşsiz canlıların birçoğunda göz veya deri pigmentasyonu bulunmaz (tamamen renksiz veya şeffaftırlar), bazıları ise çevrelerini zifiri karanlıkta hissedebilmek için ekstra uzun bacaklara ve antenlere sahiptir. "Mağaranın kralı" olarak nitelendirilen bu çiyan türünün, son çift bacağında avını bulup yakalamasına yardımcı olduğu düşünülen testere benzeri tırtıklar bulunmaktadır.

5,5 milyon yıldır dış dünyayla bağlantısı yok: Romanya’daki gizemli Movile Mağarası

UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ'NDE

Mağaranın barındırdığı bu benzersiz ve el değmemiş ekosistemin korunması ve dış kontaminasyonun en aza indirilmesi amacıyla ziyaretler ve bilimsel erişim son derece sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir.

5,5 milyon yıldır dış dünyayla bağlantısı yok: Romanya’daki gizemli Movile Mağarası

Mağaraya yılda yalnızca birkaç araştırmacının girmesine izin verilmektedir. Evrimsel biyolojinin ve astrobiyolojinin sırlarına ışık tutabilecek nitelikteki bu olağanüstü yer altı dünyası, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de kendine yer bulmuştur.

5,5 milyon yıldır dış dünyayla bağlantısı yok: Romanya’daki gizemli Movile Mağarası

MAĞARAYA NASIL GİRİLİR?
Doğal bir giriş kapısı bulunmayan Movile Mağarası'na ulaşmak için halatlarla yaklaşık 20 metre derinliğindeki dikey bir sondaj tünelinden aşağıya inilmesi gerekir. İçerideki zehirli gazlar ve düşük oksijen nedeniyle bilim insanları mağarada özel koruyucu kıyafetler ve oksijen maskeleriyle çok kısa sürelerle (genellikle birkaç saatten fazla kalmadan) çalışmak zorundadır.

Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam