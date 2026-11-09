5,5 milyon yıldır dış dünyayla bağlantısı yok: Romanya'daki gizemli Movile Mağarası
Romanya'da 1986 yılında tesadüfen keşfedilen ve 5,5 milyon yıldır dış dünyayla bağı tamamen kopuk olan Movile Mağarası zehirli gazları, düşük oksijen seviyesi ve kemosenteze dayalı benzersiz ekosistemiyle bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Güneş ışığının asla ulaşmadığı bu zifiri karanlık yeraltı dünyası, yalnızca burada yaşayan onlarca endemik türü ve doğanın en gizemli yaşam döngülerini barındırıyor.
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