Örümcekler, su akrepleri, solucanlar, kırkayaklar, sülükler ve böcekler bu canlılar arasında yer alır. Örneğin dünyada bilinen tek mağaraya uyarlanmış su akrebi olan Nepa anophthalma burada yaşar. 2020 yılında yayımlanan bilimsel bir makalede "mağaranın kralı" olarak adlandırılan yeni bir çiyan türü de bu listededir.