MOSSAD’ın Türkiye’deki canlı kuryesi deşifre oldu! Casusluk şifresi 1 TL’lik para transferi

İsrail istihbaratı ile güvenlik/dedektiflik şirketi sahibi ve çalışanları arasındaki para transferini organize eden Alperen E.'nin ilişkisi deşifre oldu. MOSSAD'ın canlı kuryesi olduğu belirlenen Alperen E.'nin, emekli polis memuru ve güvenlik şirketi sahibi Mustafa S.'ye düzenli olarak 1 ve ya 2 lira gönderdiği, transferlerden sonra emekli memurun Malezya'daki bir güvenlik/dedektiflik şirketi çalışanı tarafından arandığı tespit edildi.