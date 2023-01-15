MOSSAD'ın Türkiye'deki canlı kuryesi deşifre oldu! Casusluk şifresi 1 TL'lik para transferi
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz günlerde ortaklaşa düzenlenen operasyona ilişkin yeni detaylar çıktı. Özel dedektiflik şirketleri ile MOSSAD arasında yapılan siyasal ve askeri casusluk faaliyetleri kapsamında casusluk şifresi olarak "1 TL'lik para transferi" kullanıldığı ortaya çıktı.
İsrail istihbaratı ile güvenlik/dedektiflik şirketi sahibi ve çalışanları arasındaki para transferini organize eden Alperen E.'nin ilişkisi deşifre oldu. MOSSAD'ın canlı kuryesi olduğu belirlenen Alperen E.'nin, emekli polis memuru ve güvenlik şirketi sahibi Mustafa S.'ye düzenli olarak 1 ve ya 2 lira gönderdiği, transferlerden sonra emekli memurun Malezya'daki bir güvenlik/dedektiflik şirketi çalışanı tarafından arandığı tespit edildi.
İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD'ın dedektif oyununu deşifre eden operasyon geçen ay gerçekleştirilmişti. MOSSAD ajanlarının yönlendirmesiyle Türkiye'deki Filistin uyruklu kişi, kurum ve STK'ları 'danışmanlık', 'özel güvenlik' adı altında 'özel dedektiflik' faaliyeti çerçevesinde para karşılığında gizlice takip eden 44 şüpheli gözaltına alındı, 20'si 'Siyasal ve Askeri Casusluk" suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun soruşturmasında yer alan soruşturmada, güvenlik/dedektiflik şirketi çalışanları ile İsrailli ajanlar tarafından kurulan Çevrimiçi Operasyon ekibi arasındaki para ilişkisi deşifre oldu.
Paraların banka yoluyla casusluk faaliyetinde bulunan çalışanlara ve yöneticilere ulaşmasını sağlayan MOSSAD elemanı Alperen E.'nin canlı kurye olduğu belirlendi. Alperen E.'nin bir başka kritik isimle bağlantısı tespit edildi. Bu kişi, internet sitesinde de açıkça görüldüğü üzere Gerhard Schröder, Tony Blair'ın yanı sıra Hollywood yıldızlarına da güvenlik koruma hizmeti veren emekli polis Mustafa S. çıktı.