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Modeminize patates taktığınızda neler olur? Görünce inanamayacaksınız

Pratik bilgiler hayat kurtarıyor... Kimisi günlük hayatımızdan olan pek çok ürün ile işleri kolaylaştırmak daha kolay. Onlardan en ilginci de modeme patates takma yöntemi. Peki modeminize patates taktığınızda neler olur? İşte çok şaşıracağınız pratik bilgiler.

06.08.2019 16:15 - Son Güncelleme: 06.08.2019 16:20
Modeminize patates taktığınız neler olur? Görünce inanamayacaksınız

Pratik bilgiler hayat kurtarıyor. Ummadığınız durumlarda, ummadığınız malzemelerden gelen yöntemler akıl alır gibi olmasa da, anı kurtaracak cinsten.

Modeminize patates taktığınız neler olur? Görünce inanamayacaksınız

Öz amaçlarından farklı alanlarda kullanılan malzemelere hayret edeceksiniz. İşte hayat kurtaracak birbirinden ilginç pratik bilgiler.

Modeminize patates taktığınız neler olur? Görünce inanamayacaksınız

Sarımsağın bu faydasına inanamayacaksınız.

Modeminize patates taktığınız neler olur? Görünce inanamayacaksınız

Sarımsak, içerdiği kimyasallar nedeniyle, uzun süre direkt cilde temas ettiğinde üçüncü dereceden yanıklara neden olabilir.

Modeminize patates taktığınız neler olur? Görünce inanamayacaksınız

Makarna kurtarıcı yemeklerimizden biri. Evde yemek olmadığında, karınlar aç ama bekleme sabrı olmadığında direkt sarıldığımız besinlerden biri. İtalya gibi, makarnayı çok seven ülkelerde ise makarna yapmak, bir sanat gibi görülüyor. Peki sizde o acele ile makarna suyunu lavaboya dökenlerden misiniz? Eğer öyleyse ölümcül bir hata yapıyorsunuz demektir.

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