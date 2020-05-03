Haberler Galeri Yaşam Mısır Piramitleri'nin gizemi çözüldü! NASA'dan şaşırtan iddia

Mısır Piramitleri'nin gizemi çözüldü! NASA'dan şaşırtan iddia

Dünya üzerinde gizemi çözülemeyen yerlerden biri Mısır Piramitleri... Mısır Piramitleri nasıl yapıldı? Kahire yakınındaki Nil Nehri'nin batısında bulunan Giza Yaylası içerisinde yer alan 'Mısır Piramitleri nasıl yapıldı, sırrı ne, içerisinde neler var?' gibi soruların yanıtları henüz bulunmadı. Ancak NASA, Mısır Piramitleri ile ilgili bir sırrı gün yüzüne çıkardı. NASA'nın öte gezegen arayan uydusu TESS, eski bir yıldızdan piramitlerin nasıl inşa edildiğine dair ipucu buldu. Piramitler inşa edilirken, Mısırlı insanlara rehberlik eden yıldız bulundu.

03.05.2020 18:30 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





