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Mısır Piramitleri nasıl yapıldı? NASA bu gizemi çözdü mü? İşte o iddia...

Dünya üzerinde gizemi çözülemeyen yerlerden biri Mısır Piramitleri'nin nasıl yapıldığı... Kahire yakınındaki Nil Nehri'nin batısında bulunan Giza Yaylası içerisinde yer alan 'Mısır Piramitleri nasıl yapıldı, sırrı ne, içerisinde neler var?' gibi soruların yanıtları henüz bulunmadı. Ancak NASA, Mısır Piramitleri ile ilgili bir sırrı günyüzüne çıkarmış olabilir... NASA'nın öte gezegen arayan uydusu TESS, eski bir yıldızdan piramitlerin nasıl inşa edildiğine dair ipucu buldu. Piramitler inşa edilirken, Mısırlı insanlara rehberlik eden yıldız bulundu.

17.03.2020 06:33 - Son Güncelleme: 17.03.2020 06:34
Mısır Piramitleri nasıl yapıldı? NASA bu gizemi çözdü mü? İşte o iddia...

Dünya ve uzay hakkında sürekli yeni şeyler araştıran NASA, TESS (öte gezegen arayan uydu) sayesinde, bu sefer Mısırlıların piramitleri nasıl yaptığına dair yeni ipuçları buldu. Araştırmacılar bu ipuçlarını bugüne kadar görmedikleri için şaşkınlık içerisindeler.

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Mısır Piramitleri nasıl yapıldı? NASA bu gizemi çözdü mü? İşte o iddia...

Thuban yıldızı olarak da bilinen Alpha Draconis, Dünya'nın dönüş eksenini içerisindeki kuzey kutbuna en yakın olan Kuzey Yıldız'ı olduğu belirtildi.

Mısır Piramitleri nasıl yapıldı? NASA bu gizemi çözdü mü? İşte o iddia...

Bu yıldızın ünü 4 bin 700 yıl önceye kadar dayanıyor. En eski Mısır piramitlerinin inşa edilmesinde önemli bir rolünün olduğu ortaya çıktı.

Mısır Piramitleri nasıl yapıldı? NASA bu gizemi çözdü mü? İşte o iddia...

Pennsylvania'daki Villanova Üniversitesi'nden Angela Kochoska yaptığı açıklamalarda, "Bunu nasıl kaçırdık? Tutulmalar kısa, sadece altı saat sürüyor, bu nedenle yere dayalı gözlemler onları kolayca kaçırabiliyor. Ve yıldız çok parlak olduğu için, NASA'nın Kepler gözlemcisindeki dedektörleri gölgelemiş olabilir, bu da tutulmaları görmemizi engelliyor.

Mısır Piramitleri nasıl yapıldı? NASA bu gizemi çözdü mü? İşte o iddia...

TESS Dünya'dan 270 ışık yılı uzakta olan Thuban yıldızını izliyor ve bu sayede araştırmacılar bu keşfe vardı. Yıldızın 27 gün boyunca parlaklığındaki değişimlerin izlenmesi sonucunda detaylar ortaya çıktı.

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