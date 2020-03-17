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Mısır Piramitleri nasıl yapıldı? NASA bu gizemi çözdü mü? İşte o iddia...

Dünya üzerinde gizemi çözülemeyen yerlerden biri Mısır Piramitleri'nin nasıl yapıldığı... Kahire yakınındaki Nil Nehri'nin batısında bulunan Giza Yaylası içerisinde yer alan 'Mısır Piramitleri nasıl yapıldı, sırrı ne, içerisinde neler var?' gibi soruların yanıtları henüz bulunmadı. Ancak NASA, Mısır Piramitleri ile ilgili bir sırrı günyüzüne çıkarmış olabilir... NASA'nın öte gezegen arayan uydusu TESS, eski bir yıldızdan piramitlerin nasıl inşa edildiğine dair ipucu buldu. Piramitler inşa edilirken, Mısırlı insanlara rehberlik eden yıldız bulundu.

17.03.2020 06:33 - Son Güncelleme: 17.03.2020 06:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





