Mısır Piramitleri binlerce yıldır gizemini koruyor! Dünya bunu merak ediyor, işte piramitlerin içi
Dünyanın Yedi Harikası'ndan günümüze ulaşan tek eser olarak kabul edilen Keops Piramidi'nin de aralarında bulunduğu Mısır Piramitleri binlerce yıldır tüm gizemleriyle ayakta. Tespit edilen piramitlerin sayısı 118 ile 138 arasındadır. Piramitlerin büyük çoğunluğu Eski Krallık ile Orta Krallık dönemlerinde firavunlar ve eşleri için inşa edilmiştir. Yapım süreci hakkında net bir bilgi sahibi olmadığımız Mısır Piramtileri hakkında en çok merak edilen şeyler içi ve gizemi. Gelin Mısır Piramitleri'nde küçük bir yolculuğa çıkalım.
07.08.2020 11:48
- Son Güncelleme: 07.08.2020 11:48
DİĞER GALERİLER