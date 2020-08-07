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Mısır Piramitleri binlerce yıldır gizemini koruyor! Dünya bunu merak ediyor, işte piramitlerin içi

Dünyanın Yedi Harikası'ndan günümüze ulaşan tek eser olarak kabul edilen Keops Piramidi'nin de aralarında bulunduğu Mısır Piramitleri binlerce yıldır tüm gizemleriyle ayakta. Tespit edilen piramitlerin sayısı 118 ile 138 arasındadır. Piramitlerin büyük çoğunluğu Eski Krallık ile Orta Krallık dönemlerinde firavunlar ve eşleri için inşa edilmiştir. Yapım süreci hakkında net bir bilgi sahibi olmadığımız Mısır Piramtileri hakkında en çok merak edilen şeyler içi ve gizemi. Gelin Mısır Piramitleri'nde küçük bir yolculuğa çıkalım.

07.08.2020 11:48 - Son Güncelleme: 07.08.2020 11:48
Mısır Piramitleri binlerce yıldır gizemini koruyor! Dünya bunu merak ediyor, işte piramitlerin içi

Mısır piramitleri yeryüzündeki anıt-kabirlerin en eskileri ve en büyükleridir. Binlerce yıl önce yapılan piramitlerde bugün bile hala binlerce sır yatmaktadır. İşte piramitlerle ilgili birbirinden ilginç bilgiler ve içi.

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Mısır Piramitleri binlerce yıldır gizemini koruyor! Dünya bunu merak ediyor, işte piramitlerin içi

Piramit, kimin adına yapıldıysa, onun bulunduğu odaya, doğduğu ve tahta çıktığı günler olmak üzere yılda sadece 2 kez güneş girmektedir.

Mısır Piramitleri binlerce yıldır gizemini koruyor! Dünya bunu merak ediyor, işte piramitlerin içi

Mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan mumyaları ilk bulan 12 bilim adamı kanserden ölmüştür.

Mısır Piramitleri binlerce yıldır gizemini koruyor! Dünya bunu merak ediyor, işte piramitlerin içi

Kirletilmiş suyu, birkaç gün Piramit'in içine bırakırsanız; suyu arıtılmış olarak bulursunuz.

Mısır Piramitleri binlerce yıldır gizemini koruyor! Dünya bunu merak ediyor, işte piramitlerin içi

Piramitlerin içerisinde ultra sound, radar, sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır.

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