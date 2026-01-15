PODCAST CANLI YAYIN

Miraç Kandili önemi ve ibadetleri: Vaiz Ali Fatih Özdemir gecenin 3 büyük müjdesini açıkladı

Miraç Kandili dolayısıyla A Haber'e konuk olan Altındağ Müftülüğü Vaizi Ali Fatih Özdemir, gecenin Müslümanlar için manevi bir arınma ve yükseliş fırsatı olduğunu belirtti. Özdemir; beş vakit namaz, Amenerresulü ve tövbe kapısının açık olması gibi Miraç hediyelerinin, hayatın zorluklarına karşı müminin en büyük sığınağı olduğunu vurguladı.

İslam dünyası Miraç Kandili'ni kutlarken, Vaiz Ali Fatih Özdemir gecenin Peygamberimiz için bir teselli, ümmet için ise bir kurtuluş müjdesi taşıdığını ifade etti. Gecenin en önemli ibadetlerinin namaz ve istiğfar olduğunu hatırlatan Özdemir, İnşirah Suresi'ndeki "Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır"ayetinin bu gecenin ruhunu yansıttığını söyledi.

MİRAÇ VE İSRA: SIKINTIDAN FERAHA AÇILAN İLAHİ YOLCULUK

İslam alemi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği mucizevi gece olan Miraç Kandili'ni büyük bir huşu içerisinde karşılıyor.

Altındağ Müftülüğü İlçe Vaizi Ali Fatih Özdemir, bu gecenin Peygamberimizin hayatındaki en kritik dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Mekke'de yaşanan üç yıllık ağır boykot süreci, Hz. Hatice ve Ebu Talib'in vefatı ile Taif'te maruz kalınan saldırıların ardından gelen bu davet, bir teselli ve en yüce makama kabul anlamı taşıyor.

A HABER'E ANLATTI

Altındağ Müftülüğü İlçe Vaizi Ali Fatih Özdemir, A Haber canlı yayınında bu mukaddes gecenin manevi derinliğini ve Müslümanların bugünü nasıl ihya etmesi gerektiğini tüm detaylarıyla anlattı.

MİRAÇ GECESİNİN MÜMİNLERE ÜÇ BÜYÜK HEDİYESİ

Müftülük Vaizi Özdemir, bu gecede Peygamberimize ve tüm İslam alemine üç büyük müjde verildiğini hatırlattı:

  1. Beş Vakit Namaz: Peygamberimizin "Gözümün nuru" olarak nitelediği namaz, müminin miracı olarak bu gece hediye edilmiştir.

  2. Bakara Suresi'nin Son Ayetleri (Amenerresulü): İnsanın hata ve unutma durumundaki sorumluluğunu hafifleten, Allah'a sığınmayı öğreten bu ayetler Miraç'ta indirilmiştir.

  3. Şirk Koşmayanların Affedileceği Müjdesi: Büyük günahlar işlense dahi, samimi bir tövbe ile Allah'ın rahmet kapısının her zaman açık olduğu bildirilmiştir.

İNŞİRAH SURESİ VE MANEVİ GENİŞLEME

Gecenin bir diğer önemli manasının "İnşirah" (göğsün genişlemesi) olduğunu belirten Özdemir, "Biz senin göğsünü yarmadık mı? Yükünü hafifletmedik mi?"ayetlerine dikkat çekerek; her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğunu, müminlerin sıkıntılarını Rabbine arz ederek O'ndan ferahlık dilemesi gerektiğini ifade etti.

BU GECE HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

Miraç Kandili'ni ihya etmek isteyen vatandaşlar için ibadet rehberliği yapan Ali Fatih Özdemir, şu tavsiyelerde bulundu:

  • Namaz İle Bağ Kurmak: Bu gece bol bol kaza ve nafile namaz kılınmalı, secdenin tadına varılmalıdır.

  • Tövbe ve İstiğfar: Amenerresulü'ndeki mesaj doğrultusunda "Bizi affet, bizi bağışla" dualarıyla Allah'tan mağfiret dilenmelidir.

  • Salavat-ı Şerife: Peygamber Efendimiz anılmalı, O'na salat ve selam getirilmelidir.

  • Vatan ve Millet İçin Dua: Birlik, beraberlik ve bereket için toplumsal dualar ihmal edilmemelidir.

MİRAÇ GECESİ NE OLDU? ADIM ADIM İLAHİ YOLCULUK

Miraç hadisesi iki aşamadan oluşur: İsra (Gece yürüyüşü) ve Miraç (Yükseliş). Bu gece yaşanan olayların kronolojik ve manevi detayları şunlardır:

1. İsra: Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya

Peygamber Efendimiz (S.A.V), Cebrail (A.S) rehberliğinde Mekke'deki Mescid-i Haram'dan alınarak Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmüştür. Burada tüm peygamberlere namaz kıldırmış, bu durum İslam'ın diğer ilahi dinlerin tamamlayıcısı olduğunu simgelemiştir.

2. Miraç: Yedi Kat Sema ve Sidretü'l Münteha

Kudüs'ten semaya yükselen Efendimiz, yedi kat göğün her birinde Hz. Adem, Hz. İsa, Hz. Musa ve Hz. İbrahim gibi peygamberlerle selamlaşmıştır. Varlığın son noktası kabul edilen Sidretü'l Münteha makamına ulaşmış, Cebrail (A.S) bile bu noktadan ileriye geçememiştir.

3. Allah'ın Huzuruna Kabul ve "Kabe Kavseyn"

Peygamberimiz, vasıtasız bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Necm Suresi'nde bu yakınlık "iki yay arası kadar" ifadesiyle betimlenmiştir. Bu makamda Efendimiz, ümmeti için şefaat ve müjdelerle dönmüştür.