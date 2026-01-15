Miraç Kandili önemi ve ibadetleri: Vaiz Ali Fatih Özdemir gecenin 3 büyük müjdesini açıkladı

MİRAÇ GECESİ NE OLDU? ADIM ADIM İLAHİ YOLCULUK

Miraç hadisesi iki aşamadan oluşur: İsra (Gece yürüyüşü) ve Miraç (Yükseliş). Bu gece yaşanan olayların kronolojik ve manevi detayları şunlardır:

1. İsra: Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya

Peygamber Efendimiz (S.A.V), Cebrail (A.S) rehberliğinde Mekke'deki Mescid-i Haram'dan alınarak Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmüştür. Burada tüm peygamberlere namaz kıldırmış, bu durum İslam'ın diğer ilahi dinlerin tamamlayıcısı olduğunu simgelemiştir.

2. Miraç: Yedi Kat Sema ve Sidretü'l Münteha

Kudüs'ten semaya yükselen Efendimiz, yedi kat göğün her birinde Hz. Adem, Hz. İsa, Hz. Musa ve Hz. İbrahim gibi peygamberlerle selamlaşmıştır. Varlığın son noktası kabul edilen Sidretü'l Münteha makamına ulaşmış, Cebrail (A.S) bile bu noktadan ileriye geçememiştir.

3. Allah'ın Huzuruna Kabul ve "Kabe Kavseyn"

Peygamberimiz, vasıtasız bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Necm Suresi'nde bu yakınlık "iki yay arası kadar" ifadesiyle betimlenmiştir. Bu makamda Efendimiz, ümmeti için şefaat ve müjdelerle dönmüştür.