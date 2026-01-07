PODCAST CANLI YAYIN

Miraç Kandili 15 Ocak'ta idrak edilecek! Diyanet 2026 dini günler listesi

İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) semaya yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre 15 Ocak Perşembe günü tüm camilerde ve ellerde dualarla ihya edilecek.

Üç ayların içerisinde yer alan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşen bu mübarek günde, Müslümanlar beş vakit namazın farz kılınışını ve Bakara Suresi'nin son ayetlerinin indirilişini dualar ve nafile oruçlarla yad edecek.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN İSLAM TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Miraç mucizesi, hicretten yaklaşık bir buçuk yıl önce, Mekke döneminde gerçekleşmiştir. Bu gece sadece bir yükseliş değil, aynı zamanda Müslümanlara verilen üç büyük hediyenin günüdür:

  1. Namazın Farz Kılınması: Müminlerin miracı kabul edilen 5 vakit namaz bu gecede emir buyurulmuştur.

  2. Amenerrasulü Müjdesi: Bakara Suresi'nin son iki ayeti vasıtasız olarak vahyedilmiştir.

  3. Şefaat Müjdesi: Allah'a ortak koşmayanların günahlarının bağışlanacağı haberi verilmiştir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU VE NİYET EDİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kandil günlerinde oruç tutmak "müstehap" (güzel/sevap) kabul edilir. Sahih hadislerde Recep ayının 27. günü tutulan orucun faziletine vurgu yapılır.

  • Zamanlama: 15 Ocak Perşembe günü gündüz vakti oruçlu geçirilebilir. Cuma günü ile birleştirilerek iki gün tutulması daha faziletli görülmektedir.

  • İbadet Usulü: Kandil günü orucu için "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü nafile orucumu tutmaya" şeklinde niyet edilebilir. Ayrıca bu günde sadaka vermek ve Kur'an okumak en etkili ibadetler arasında yer alır.

MİRAÇ KANDİLİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini kaynaklarına göre Miraç Kandili'ne dair sıkça sorulan soruların yanıtları şöyledir:

1. Miraç Gecesi Tam Olarak Ne Zaman Gerçekleşmiştir?

Miraç hadisesi, hicretten yaklaşık bir buçuk yıl önce, Mekke döneminde Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. 2026 yılında bu tarih 15 Ocak Perşembe akşamına tekabül etmektedir.

2. Miraç Kandili'nde Oruç Tutmanın Hükmü Nedir?

Diyanet, kandil günlerinde oruç tutulmasının müstehap (güzel) olduğunu belirtir. Hz. Muhammed (s.a.v) bu geceye özel bir önem verilmesini ve gündüzünün oruçla, gecesinin ise ibadetle geçirilmesini tavsiye etmiştir. 15 Ocak günü veya bir gün sonrası ile birleştirilerek oruç tutulabilir.

3. Bu Gece Müslümanlara Hangi Müjdeler Verilmiştir?

Miraç yolculuğunda Peygamber Efendimize (s.a.v) ve ümmetine üç büyük hediye verilmiştir:

  • Beş Vakit Namaz: Müminin miracı sayılan namaz bu gece farz kılınmıştır.

  • Amenerrasulü: Bakara Suresi'nin son iki ayeti vasıtasız vahyedilmiştir.

  • Şefaat Yetkisi: Allah'a ortak koşmayanların cennete girebileceği müjdelenmiştir.

4. Miraç Kandili'nde Hangi İbadetler Yapılmalıdır?

Diyanet rehberliğinde bu gece şu ibadetlerin yapılması önerilir:

  • Kur'an-ı Kerim Okumak: Gecenin anlam ve önemine dair ayetlerin okunması.

  • Tövbe ve İstiğfar: Günahların bağışlanması için samimi bir şekilde Allah'a yönelmek.

  • Kaza Namazları: Üzerinde namaz borcu olanların kaza namazı kılması, olmayanların ise nafile namazlara yönelmesi.

  • Salavat Getirmek: Hz. Peygamber'e bağlılığı bildirmek adına salat-ü selam getirmek.

