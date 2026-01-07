Miraç Kandili 15 Ocak'ta idrak edilecek! Diyanet 2026 dini günler listesi

MİRAÇ KANDİLİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini kaynaklarına göre Miraç Kandili'ne dair sıkça sorulan soruların yanıtları şöyledir:

1. Miraç Gecesi Tam Olarak Ne Zaman Gerçekleşmiştir?

Miraç hadisesi, hicretten yaklaşık bir buçuk yıl önce, Mekke döneminde Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. 2026 yılında bu tarih 15 Ocak Perşembe akşamına tekabül etmektedir.

2. Miraç Kandili'nde Oruç Tutmanın Hükmü Nedir?

Diyanet, kandil günlerinde oruç tutulmasının müstehap (güzel) olduğunu belirtir. Hz. Muhammed (s.a.v) bu geceye özel bir önem verilmesini ve gündüzünün oruçla, gecesinin ise ibadetle geçirilmesini tavsiye etmiştir. 15 Ocak günü veya bir gün sonrası ile birleştirilerek oruç tutulabilir.