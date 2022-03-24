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Minibüsün çarptığı 2 öğrenci ağır yaralandı! Ankara Kahramankazan'daki feci kaza kameralarda

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 7'nci sınıf öğrencileri Ö.D. ve S.G.'nin yolun karşısına geçmek isterken, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

24.03.2022 18:12 - Son Güncelleme: 24.03.2022 18:21
Minibüsün çarptığı 2 öğrenci ağır yaralandı! Ankara Kahramankazan’daki feci kaza kameralarda

Kaza, dün öğle saatlerinde, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana geldi.

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Minibüsün çarptığı 2 öğrenci ağır yaralandı! Ankara Kahramankazan’daki feci kaza kameralarda

Şehit Ümit Güder Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri Ö.D ve S.G.'ye, yolun karşısına geçemeye çalışırken, İsa D.'nin kullandığı 06 S 60026 plakalı servis minibüsü çarptı.

Minibüsün çarptığı 2 öğrenci ağır yaralandı! Ankara Kahramankazan’daki feci kaza kameralarda

Minibüsün çarpmasıyla yola savrulan 2 öğrenci, ağır yaralandı.

Minibüsün çarptığı 2 öğrenci ağır yaralandı! Ankara Kahramankazan’daki feci kaza kameralarda

Sağlık görevlilerince ambulansla Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Minibüsün çarptığı 2 öğrenci ağır yaralandı! Ankara Kahramankazan’daki feci kaza kameralarda

Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi.

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