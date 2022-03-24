Minibüsün çarptığı 2 öğrenci ağır yaralandı! Ankara Kahramankazan'daki feci kaza kameralarda
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 7'nci sınıf öğrencileri Ö.D. ve S.G.'nin yolun karşısına geçmek isterken, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
24.03.2022 18:12 - Son Güncelleme: 24.03.2022 18:21
Sağlık görevlilerince ambulansla Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.