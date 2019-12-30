Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 2020 resmi tatil günleri belli oldu! 2020 dini günler ve resmi tatiller

2020 resmi tatil günleri, yeni yıla girmemize kısa bir süre kala en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Gelecek yıl için tatil planı yapmaya başlayan vatandaşlar, kaç gün tatil yapılacağını, tatillerin ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladılar. Önümüzdeki sene dini bayramlrın yaz aylarına gelmesi ile tatil avantaja çevriliyor. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2020 dini günler ve resmi tatil günleri...