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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 2020 resmi tatil günleri belli oldu! 2020 dini günler ve resmi tatiller

2020 resmi tatil günleri ve dini günler listesi merak ediliyordu. Yayımlanan takvim ile resmi tatillerin hangi tarihlere denk geldiği bellli oldu. Yeni yıla girmemize kısa süre kala, milyonlarca vatandaş tatil planlarını şimdiden yapmaya başladılar. Peki, 2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2020 dini günler ve resmi tatil günleri...

30.12.2019 09:57 - Son Güncelleme: 30.12.2019 09:57
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 2020 resmi tatil günleri belli oldu! 2020 dini günler ve resmi tatiller

2020 resmi tatil günleri, yeni yıla girmemize kısa bir süre kala en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Gelecek yıl için tatil planı yapmaya başlayan vatandaşlar, kaç gün tatil yapılacağını, tatillerin ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladılar. Önümüzdeki sene dini bayramlrın yaz aylarına gelmesi ile tatil avantaja çevriliyor. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2020 dini günler ve resmi tatil günleri...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 2020 resmi tatil günleri belli oldu! 2020 dini günler ve resmi tatiller

1 Ocak 2020 - Yılbaşı
2020 yılının ilk günü yani 1 Ocak tarihi çarşamba gününe denk geliyor. Yılbaşı tatilinin ardından perşembe ve cuma günleri çalıştığınız kurumdan izin alabilirseniz hafta sonu tatili ile birlikte 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 2020 resmi tatil günleri belli oldu! 2020 dini günler ve resmi tatiller

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. 2020 yılında 23 Nisan tatili perşembe gününe denk geliyor. 23 Nisan tatiline cuma gününü ekleyebilirseniz 4 gün tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 2020 resmi tatil günleri belli oldu! 2020 dini günler ve resmi tatiller

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü
Dünyada 120 yılı, Türkiye'de de 100 yılı aşkın bir süredir kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2020 yılında cuma gününe denk geliyor. Böylelikle öğrenciler ve işçiler hafta sonu tatili ile birleşince üç gün tatil yapabilecek.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 2020 resmi tatil günleri belli oldu! 2020 dini günler ve resmi tatiller

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Türk milletinin yeniden canlanışını ifade eden 19 Mayıs, bu yıl salı gününe denk geliyor. Pazartesi günü çalıştığınız kurumdan izin alacağınız durumda tatilinizi 4 güne çıkarabilirsiniz.

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