Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 2020 resmi tatil günleri belli oldu! 2020 dini günler ve resmi tatiller
2020 resmi tatil günleri ve dini günler listesi merak ediliyordu. Yayımlanan takvim ile resmi tatillerin hangi tarihlere denk geldiği bellli oldu. Yeni yıla girmemize kısa süre kala, milyonlarca vatandaş tatil planlarını şimdiden yapmaya başladılar. Peki, 2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2020 dini günler ve resmi tatil günleri...
2020 resmi tatil günleri, yeni yıla girmemize kısa bir süre kala en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Gelecek yıl için tatil planı yapmaya başlayan vatandaşlar, kaç gün tatil yapılacağını, tatillerin ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladılar. Önümüzdeki sene dini bayramlrın yaz aylarına gelmesi ile tatil avantaja çevriliyor. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2020 dini günler ve resmi tatil günleri...
23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. 2020 yılında 23 Nisan tatili perşembe gününe denk geliyor. 23 Nisan tatiline cuma gününü ekleyebilirseniz 4 gün tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.
19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Türk milletinin yeniden canlanışını ifade eden 19 Mayıs, bu yıl salı gününe denk geliyor. Pazartesi günü çalıştığınız kurumdan izin alacağınız durumda tatilinizi 4 güne çıkarabilirsiniz.