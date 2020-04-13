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Milyonlarca insanın hayalini gerçekleştirdi! Yalnızca 1500 TL harcayıp kendi evini yaptı!

Büyük şehirlerin kalabalığı, gürültüsü ve trafik sorunu birçok vatandaşın büyük sorunu. Genç bir anne küçük kızını da yanına alarak radikal bir karar aldı. 1500 TL'ye hayalindeki evi yapan kadın görenleri hayrete düşürdü. Genç bir anne küçük kızını da yanına alarak radikal bir karar aldı. Şehir hayatından uzak doğa içinde 1500 TL harcayarak kendi evini kızı ile birlikte kendi inşa etti. O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın binlerce beğeni topladı. İşte milyonların hayallerini sadece 1500 TL'ye gerçekleştiren o evin yapım aşaması ve son hali...

13.04.2020 16:35 - Son Güncelleme: 13.04.2020 16:36
Milyonlarca insanın hayalini gerçekleştirdi! Yalnızca 1500 TL harcayıp kendi evini yaptı!

İşte metropol şehir hayatından koparak kendilerini doğaya atan Elif ve 3.5 yaşındaki kızı Cana Işık için yapılan o inanılmaz ev.

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Milyonlarca insanın hayalini gerçekleştirdi! Yalnızca 1500 TL harcayıp kendi evini yaptı!

Her şey bu proje ile başladı ve hayalindeki evi kağıda döktükten sonra da sıra gerçekleştirmeye geldi.

Milyonlarca insanın hayalini gerçekleştirdi! Yalnızca 1500 TL harcayıp kendi evini yaptı!

Çuvalların içine rahatça toprak doldurabilmek için, kullanacakları çuvalın ölçülerine göre bir 'çuval tutucusu' hazırladılar.

Milyonlarca insanın hayalini gerçekleştirdi! Yalnızca 1500 TL harcayıp kendi evini yaptı!

Her çuval sırasının üzerine serecekleri dikenli tel için bir 'tel makarası' oluşturdular.

Milyonlarca insanın hayalini gerçekleştirdi! Yalnızca 1500 TL harcayıp kendi evini yaptı!

Serilen her sırayı dövmek için, Çuva emekçilerinden Bora, hurda demirleri kaynakla birleştirerek bir 'tokmak' yaptı.

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