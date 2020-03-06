Migros Elidor Kampanyası Apple çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Migros Elidor Kampanyası çekiliş sonuçları... Bu kampanya MPI'nin 21.01.2020 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.698 sayılı izniyle düzenlenmistir. 02.03.2020 tarihinde yapılan çekilise 20.970 katılım gerçeklesmistir. İşte Migros Elidor Kampanyası kazanan asil ve yedek talihlileri...