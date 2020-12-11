Midesine güvenenler baksın! Kulak ağrısıyla hastaneye giden adamın kulağından çıkanlar dünyayı şoke etti
Bu haber midesine güvenenler için... Filipinler'in Batangas eyaletine bağlı Santo Tomas'ta yaşayan 39 yaşındaki Leo Orendain bir süredir kulak ağrısı çekiyordu. Sıradan bir gün de Orendain eve dönmüş tam yatacaktı ki kulağında ağrıyla beraber bir ağrı hissetmeye başladı. Çığlık çığlığa eşini çağırdı ve kulağında bir karınca olduğunu söyledi. Bunun üzerine eşi de, Orendain'in kuzenini çağırdı. Ancak Orendain'in ne kulak ağrısı ne de kulağından çıkan sıradan bir şeydi.
11.12.2020 14:12
- Son Güncelleme: 11.12.2020 14:13
Bir gece yatmadan önce kulağında önce bir ağrı ardından kaşıntı hisseden Orendain eşine haber verdi ve kulağında bir karınca olduğunu söyledi. Bunun üzerine eşi Orendain'in kuzenini yardıma çağırdı. Gördükleri karşısında şoke oldular. Çünkü Orendain'in kulağında bir hamam böceği vardı. Orendain'in kuzeni önce bebek yağı döktü ardından cımbızla böceği çıkarmaya çalıştı. Ancak sadece bacağını alabildi.
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