Midesine güvenenler baksın! Kulak ağrısıyla hastaneye giden adamın kulağından çıkanlar dünyayı şoke etti

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Filipinler'de yaşayan 39 yaşındaki Leo Orendain bir süredir kulak ağrısı çekiyordu. Ancak kulağındaki ağrı sıradan bir ağrı değildi.