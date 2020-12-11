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Midesine güvenenler baksın! Kulak ağrısıyla hastaneye giden adamın kulağından çıkanlar dünyayı şoke etti

Bu haber midesine güvenenler için... Filipinler'in Batangas eyaletine bağlı Santo Tomas'ta yaşayan 39 yaşındaki Leo Orendain bir süredir kulak ağrısı çekiyordu. Sıradan bir gün de Orendain eve dönmüş tam yatacaktı ki kulağında ağrıyla beraber bir ağrı hissetmeye başladı. Çığlık çığlığa eşini çağırdı ve kulağında bir karınca olduğunu söyledi. Bunun üzerine eşi de, Orendain'in kuzenini çağırdı. Ancak Orendain'in ne kulak ağrısı ne de kulağından çıkan sıradan bir şeydi.

11.12.2020 14:12 - Son Güncelleme: 11.12.2020 14:13
Midesine güvenenler baksın! Kulak ağrısıyla hastaneye giden adamın kulağından çıkanlar dünyayı şoke etti

Eğer midenize güveniyorsanız, habere devam edin. Çünkü okuyacaklarınız hem akıl alır gibi değil hem de ağızları açık bırakan cinsten.

Filipinler'de yaşayan 39 yaşındaki Leo Orendain bir süredir kulak ağrısı çekiyordu. Ancak kulağındaki ağrı sıradan bir ağrı değildi.

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Midesine güvenenler baksın! Kulak ağrısıyla hastaneye giden adamın kulağından çıkanlar dünyayı şoke etti

Bir gece yatmadan önce kulağında önce bir ağrı ardından kaşıntı hisseden Orendain eşine haber verdi ve kulağında bir karınca olduğunu söyledi. Bunun üzerine eşi Orendain'in kuzenini yardıma çağırdı. Gördükleri karşısında şoke oldular. Çünkü Orendain'in kulağında bir hamam böceği vardı. Orendain'in kuzeni önce bebek yağı döktü ardından cımbızla böceği çıkarmaya çalıştı. Ancak sadece bacağını alabildi.

Midesine güvenenler baksın! Kulak ağrısıyla hastaneye giden adamın kulağından çıkanlar dünyayı şoke etti

Bu süre zarfında Orendain kulağında böcekle yaşamaya devam etti. Kovid-19 nedeniyle hastaneye gitmeyi de reddediyordu. Ta ki 12 Eylül gecesine kadar. Hamam böceği yeniden hareketlendi ve bu kez ağrı çok daha fazlasıydı.

Midesine güvenenler baksın! Kulak ağrısıyla hastaneye giden adamın kulağından çıkanlar dünyayı şoke etti

Sonunda Orendain'in kuzeni kulaktaki hamam böceğine ulaşmayı başardı. Çıkarmaya çalışırken hamam böceği de öldü.

Midesine güvenenler baksın! Kulak ağrısıyla hastaneye giden adamın kulağından çıkanlar dünyayı şoke etti

Sonrasında Orendain doktora götürüldü. Doktor Dorris Velasco, 'Şanslıydı. Kulak zarı normal görünüyordu ve herhangi bir sıyrık bulamadık. Böcek zarar vermemişti ' dedi.

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