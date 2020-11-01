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Midesinden çıkanlar herkesi şoke etti! Görenler şaştı kaldı, 915 adet...

Birazdan göreceğiniz görüntüler insanın verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serecek cinsten. Kaplumbağa'nın midesinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan akılalmaz bir olay insanların doğayı nasıl kirlettiğini ve dünyada yaşayan hayvanlara ne kadar zarar verdiğinin en güzel örneği oldu. Tayland'ta bir kaplumbağanın karnından çıkarılan 915 adet metal görenleri şoke etti. İtalya'nın Sardunya Adası'nda kıyıya vuran balinanın midesinden ise yaklaşık 6 kilo çöp çıktı. İşte hayrete düşeceğiniz görüntüler...

01.11.2020 12:48 - Son Güncelleme: 01.11.2020 12:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





