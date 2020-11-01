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Midesinden çıkanlar herkesi şoke etti! Görenler şaştı kaldı, 915 adet...

Birazdan göreceğiniz görüntüler insanın verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serecek cinsten. Kaplumbağa'nın midesinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan akılalmaz bir olay insanların doğayı nasıl kirlettiğini ve dünyada yaşayan hayvanlara ne kadar zarar verdiğinin en güzel örneği oldu. Tayland'ta bir kaplumbağanın karnından çıkarılan 915 adet metal görenleri şoke etti. İtalya'nın Sardunya Adası'nda kıyıya vuran balinanın midesinden ise yaklaşık 6 kilo çöp çıktı. İşte hayrete düşeceğiniz görüntüler...

01.11.2020 12:48 - Son Güncelleme: 01.11.2020 12:49
Midesinden çıkanlar herkesi şoke etti! Görenler şaştı kaldı, 915 adet...

Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı. Kaplumbağanın karnından çıkanlar ise görenleri adeta şoke etti. "Bank" lakaplı bir deniz kaplumbağasının karnından yaklaşık 915 adet bozuk para çıkarıldı.

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Midesinden çıkanlar herkesi şoke etti! Görenler şaştı kaldı, 915 adet...

Kaplumbağa çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen bir hayvandır. Hareketleri yönünden ne kadar telaşsız ve ağır hayvanlarsa onların tarih boyunca gelişimi de o kadar yavaş olmuştur.

Midesinden çıkanlar herkesi şoke etti! Görenler şaştı kaldı, 915 adet...

Tayland'ta bir kaplumbağanın karnından çıkarılan 915 adet metal görenleri şoke etti. Halka açık bir gölette yaşayan kaplumbağanın nasıl bu hale geldiği tartışma konusu oldu.

Midesinden çıkanlar herkesi şoke etti! Görenler şaştı kaldı, 915 adet...

Tayland'ta, "Bank" lakaplı bir deniz kaplumbağasının iki hafta önce karnından yaklaşık 915 adet bozuk para çıkarıldı.

Midesinden çıkanlar herkesi şoke etti! Görenler şaştı kaldı, 915 adet...

Chonburi eyaletinde, Bangkok'un yaklaşık 175 km güneydoğusundaki halka açık bir gölette yirmi yıldır yaşayan dişi yeşil deniz kaplumbağasının, bölge halkının gölete attığı paraları yuttuğu belirtildi.

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