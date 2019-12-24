Mezardan öyle bir şey çıktı ki görenler hayrete düştü! Çürüyen iskeletlerin üzerinde...

1578 yılında ortaya çıkan Roma mezarları tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. Roma mezarları yeraltı labirentlerindeki çürüyen iskeletleri barındırıyor. Her iskelet giydirilmiş ve pahalı kıyafetler, taçlar, silahlar ve hatta peruk gibi çeşitli çok değerli objeler ve taşlarla süslenmiş durumda bulunuyor. İşte o mezarlardan yansıyan enteresan görüntüler....

24.12.2019 22:51 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





