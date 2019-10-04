Mezardan çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi! Çürüyen iskeletlerin üzerinde...

İlk olarak 1578 yılında ortaya çıkan Roma mezarları tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. Mezar ve yeraltı labirentlerindeki çürüyen iskeletleri barındırıyor. Her iskelet giydirilmiş ve pahalı kıyafetler, taçlar, silahlar ve hatta peruk gibi çeşitli çok değerli objeler ve taşlarla süslenmiş durumda bulunuyor.

04.10.2019 18:57 - Son Güncelleme: 04.10.2019 18:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





