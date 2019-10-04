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Mezardan çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi! Çürüyen iskeletlerin üzerinde...

İlk olarak 1578 yılında ortaya çıkan Roma mezarları tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. Mezar ve yeraltı labirentlerindeki çürüyen iskeletleri barındırıyor. Her iskelet giydirilmiş ve pahalı kıyafetler, taçlar, silahlar ve hatta peruk gibi çeşitli çok değerli objeler ve taşlarla süslenmiş durumda bulunuyor.

04.10.2019 18:57 - Son Güncelleme: 04.10.2019 18:57
Mezardan çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi! Çürüyen iskeletlerin üzerinde...

İlk olarak 1578 yılında ortaya çıkan Roma mezarları tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

Mezardan çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi! Çürüyen iskeletlerin üzerinde...

Mezar ve yeraltı labirentleri Hristiyan inancına olan sıkı bağlılıklarıyla aziz olarak adlandırılan erken dönem Hristiyan şehitlerinin cesetlerin iskeletleri barındırıyor.

Mezardan çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi! Çürüyen iskeletlerin üzerinde...

Her iskelet giydirilmiş ve pahalı kıyafetler, taçlar, silahlar ve hatta peruk gibi çeşitli çok değerli objeler ve taşlarla süslenmiş durumda bulunuyor.

Mezardan çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi! Çürüyen iskeletlerin üzerinde...

Yeraltı mezarlarının azizleri başlıklı bir çalışma yapan sanat tarihçisi Paul Koudounaris bütün Avrupa'yı gezmiş ve bu konuda belge toplamış durumda.

Mezardan çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi! Çürüyen iskeletlerin üzerinde...

Ortaya çıkan bilgiler, birçok azizin giydirilip insanların ziyaretine açılmasına rağmen, daha giydirilmeyi bekleyen bir çok azizin olduğunu gösteriyor. Bu azizler İnsanlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

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