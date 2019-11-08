Mevlid kutlama WhatsApp fotoğrafları - Mevlid kandili 2019 mesajları resimli Mevlit kandili hadisli sözleri!

Kasım ayının son günlerine yaklaşmamız ile beraber Mevlid Kandili heyecanı da başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre bu önemli gün 29 Kasım Çarşamba günü idrak edilecek. Bu nedenle sabah saatlerinden itibaren Mevlid Kandili mesajları çok sık araştırılmaya başladı. Kısa ve uzun Mevlid Kandili mesajları ile büyüklerini mutlu etmek isteyen okuyucularımız doğru adresteler. 2019 Kandil mesajları sayesinde uzakta bulunan sevdiklerinizi veya akrabalarınızı mutlu edebileceksiniz. İşte kıza ve uzun en güzel 2019 resimli Mevlid Kandili mesajları…

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..