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Metropol İstanbul AVM 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

Metropol İstanbul AVM 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Yapılan çekilişte ikramiye olarak, 1 ki i Electro Wind Cosmos, 2 kişi Electro Wind Strike, 3 kişi Xiaomi Mijia M365 Elektrikli Scooter, 8 kişi BTWIN Tılt 100 Katlanır Bisiklet, 4 ki i Goldmaster SBS-653 Carbon, 9 kişi BTWIN Rıversıde 100 Yetişkin Şehir Bisiklet, 8 iki BTWIN ST-HYC 100 Çocuk Bisikleti 20", 17 kişi BTWIN Inuit 100 Çocuk Bisikleti 16", 16 kişi Oxelo Sc Town 5 Xl Grey Scooter, 50 kişi Oxelo Play 5 Çocuk Paten, 50 kişi Oxelo B1 Çocuk Scooter ikramiyesi kazanmıştır.

02.09.2020 07:10 - Son Güncelleme: 02.09.2020 07:11
Metropol İstanbul AVM 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

Yapılan çekilişte ikramiye olarak, 1 ki i Electro Wind Cosmos, 2 kişi Electro Wind Strike, 3 kişi Xiaomi Mijia M365 Elektrikli Scooter, 8 kişi BTWIN Tılt 100 Katlanır Bisiklet, 4 ki i Goldmaster SBS-653 Carbon, 9 kişi BTWIN Rıversıde 100 Yetişkin Şehir Bisiklet, 8 iki BTWIN ST-HYC 100 Çocuk Bisikleti 20", 17 kişi BTWIN Inuit 100 Çocuk Bisikleti 16", 16 kişi Oxelo Sc Town 5 Xl Grey Scooter, 50 kişi Oxelo Play 5 Çocuk Paten, 50 kişi Oxelo B1 Çocuk Scooter ikramiyesi kazanmıştır.

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Metropol İstanbul AVM 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı
Metropol İstanbul AVM 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı
Metropol İstanbul AVM 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı
Metropol İstanbul AVM 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı
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