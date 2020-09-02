Metropol İstanbul AVM 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

Yapılan çekilişte ikramiye olarak, 1 ki i Electro Wind Cosmos, 2 kişi Electro Wind Strike, 3 kişi Xiaomi Mijia M365 Elektrikli Scooter, 8 kişi BTWIN Tılt 100 Katlanır Bisiklet, 4 ki i Goldmaster SBS-653 Carbon, 9 kişi BTWIN Rıversıde 100 Yetişkin Şehir Bisiklet, 8 iki BTWIN ST-HYC 100 Çocuk Bisikleti 20", 17 kişi BTWIN Inuit 100 Çocuk Bisikleti 16", 16 kişi Oxelo Sc Town 5 Xl Grey Scooter, 50 kişi Oxelo Play 5 Çocuk Paten, 50 kişi Oxelo B1 Çocuk Scooter ikramiyesi kazanmıştır.