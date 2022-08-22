Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı! O illeri fena vuracak! İşte 22 Ağustos 2022 il il HAVA DURUMU raporu...
Haftanın ilk günü itibariyle vatandaşlar hava durumu hakkında araştırmalara başladı. Özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak uyarısının ardından hangi illerin etkileneceği merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 22 Ağustos hava durumu yer alıyor. Peki, bugün yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 22 Ağustos hava durumu nasıl? İşte merak edilenler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli sağanak uyarısı sonrası vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Yağmurun hangi illerde görüleceği merak ediliyor. İşte 22 Ağustos hava durumu ve konu hakkında merak edilenler...
MGM tarafından yapılan açıklamada "Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzeyi ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
MARMARA
Parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzeyi ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı