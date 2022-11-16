Meteoroloji’den 39 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına ve kuvvetli yağış yolda! İşte uyarı yapılan iller

Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ'ın güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.