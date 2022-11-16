Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına ve kuvvetli yağış yolda! İşte uyarı yapılan iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 39 il için sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul'da yağışsız geçen 32 günün ardından sağnak yağmur uyarısı yapıldı. İşte sarı kod ile uyarı yapılan iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Aydın ve Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ'ın güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
FIRTINA UYARISI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Perşembe günü rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Megakent İstanbul'da yağışsız geçen 32 günün ardından yarın sağanak yağmur bekleniyor.
İSTANBUL YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRECEK
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Marmara ve İstanbul yarın akşamdan itibaren yağışlı havanın etkisine girecek.