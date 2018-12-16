Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde hava durumu nasıl? Kar yağışı devam edecek mi?
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. İstanbul'a geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından istanbullular 'haftasonu hava durumu nasıl?' sorusunu araştırmaya başaladı. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji bugün için İstanbul'da güzel havanın etkili olacağını fakat gecenin ilerleyen saatlerinde sağanak yağışların tekrar başlayacağını belirtti. Kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte il il hava durumu raporları ve detaylar...
Hafta içi soğuk havaların hissedilir derecede düşmesinin ardından yurdun büyük kesiminde kar yağışları gözlemlenmişti. İstanbul ve Ankara'da da kar yağışları etkili oldu. Özellikle Ankara'da yoğun yağan kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil edilmişti. Kar yağışlarının ardından özellikle Marmara bölgesinde hava sıcaklıkları 15 derecelere kadar çıktı. Bugün İstanbul'da hava sıcaklıkları 15 derece civarlarında gözlemlenecek. Fakat Meteoroloji gecenin ilerleyen saatleri için uyarıda bulundu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Yalova, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Osmaniye'nin güney ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.