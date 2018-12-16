Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde hava durumu nasıl? Kar yağışı devam edecek mi?

Yağmur ve sağanak, Ege Kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batı ilçeleri ile Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.