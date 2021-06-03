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Meskun mahalde terör operasyonları için eğitim alan Türkiye'nin ilk kadın astsubayı Su Yıldız göreve hazır

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen meskun mahalde teröristle mücadele kursunu tamamlayan ilk kadın olan Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız, kendisine verilecek kritik görevleri bekliyor.

AA
03.06.2021 14:03 - Son Güncelleme: 03.06.2021 14:03
Meskun mahalde terör operasyonları için eğitim alan Türkiye'nin ilk kadın astsubayı Su Yıldız göreve hazır

Türkiye'nin terörle mücadelesinde görev alan uzmanlaşmış askerlerin, yerleşimin bulunduğu sokak benzeri bölgelerdeki harekatlarda uygulayacakları taktik ve teknikler konusunda eğitildiği "Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursu", zorlu etapları içeriyor.

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Meskun mahalde terör operasyonları için eğitim alan Türkiye'nin ilk kadın astsubayı Su Yıldız göreve hazır

İç içe geçmiş yapılar, tüneller, yakılmış arabalar, barikatlar gibi gerçekçi parkurların bulunduğu eğitim alanında kursiyerler, silah ve sistem kullanım tekniği, gizlenme, kamuflaj, hayatı idame, gözetleme ve yakın dövüş gibi alanlarda uygulamalı eğitim alıyor. Merkez, sadece yurt içi değil farklı ülkelerden misafir kursiyerleri de ağırlıyor.

Meskun mahalde terör operasyonları için eğitim alan Türkiye'nin ilk kadın astsubayı Su Yıldız göreve hazır

Okulda önceki yıl düzenlenen komando kursuyla Türkiye'nin ilk kadın komando astsubayları olan 20 asker arasında yer alan 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Su Yıldız, "12. Dönem Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekat Kursu"nu da başarıyla tamamlayarak Türkiye'de bu eğitimi alan ilk kadın jandarma unvanını elde etti.

Meskun mahalde terör operasyonları için eğitim alan Türkiye'nin ilk kadın astsubayı Su Yıldız göreve hazır

GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Jandarma Astsubay Çavuş Su Yıldız'ın da yer aldığı timin, gerçeği aratmayan zorlu tatbikatını görüntüledi.

Meskun mahalde terör operasyonları için eğitim alan Türkiye'nin ilk kadın astsubayı Su Yıldız göreve hazır

El bombası, keskin nişancı tüfeği, tabanca gibi ateşli silahları eğitim alanında ustalıkla kullanan tim, gerçekleştirdikleri meskun mahal operasyonunda senaryo gereği içerisinde terör hedeflerinin bulunduğu binaya hızlıca ulaştı.