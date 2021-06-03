Meskun mahalde terör operasyonları için eğitim alan Türkiye'nin ilk kadın astsubayı Su Yıldız göreve hazır
Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen meskun mahalde teröristle mücadele kursunu tamamlayan ilk kadın olan Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız, kendisine verilecek kritik görevleri bekliyor.
03.06.2021 14:03
- Son Güncelleme: 03.06.2021 14:03
İç içe geçmiş yapılar, tüneller, yakılmış arabalar, barikatlar gibi gerçekçi parkurların bulunduğu eğitim alanında kursiyerler, silah ve sistem kullanım tekniği, gizlenme, kamuflaj, hayatı idame, gözetleme ve yakın dövüş gibi alanlarda uygulamalı eğitim alıyor. Merkez, sadece yurt içi değil farklı ülkelerden misafir kursiyerleri de ağırlıyor.
Okulda önceki yıl düzenlenen komando kursuyla Türkiye'nin ilk kadın komando astsubayları olan 20 asker arasında yer alan 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Su Yıldız, "12. Dönem Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekat Kursu"nu da başarıyla tamamlayarak Türkiye'de bu eğitimi alan ilk kadın jandarma unvanını elde etti.