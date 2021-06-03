Meskun mahalde terör operasyonları için eğitim alan Türkiye'nin ilk kadın astsubayı Su Yıldız göreve hazır

İç içe geçmiş yapılar, tüneller, yakılmış arabalar, barikatlar gibi gerçekçi parkurların bulunduğu eğitim alanında kursiyerler, silah ve sistem kullanım tekniği, gizlenme, kamuflaj, hayatı idame, gözetleme ve yakın dövüş gibi alanlarda uygulamalı eğitim alıyor. Merkez, sadece yurt içi değil farklı ülkelerden misafir kursiyerleri de ağırlıyor.