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Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! Bakın içinden neler çıktı!

Mercedes koltuğunu kesip biçtiler gördüklerine inanamadılar. Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları gösteren Youtube fenomeni baba oğul bu kez son model bir Mercedes-Benz S-Class serisi bir arabanın koltuğuna göz dikti. Mercedes'in koltuğunu paramparça eden fenomen YouTuber'ların bu videosu çok konuşuldu. Peki otomobil koltuklarının içinde gerçekte ne var? İşte fenomen baba-oğul YouTuber'ların YouTube'ta milyonlarca izlenen o görüntüleri... Bakın neler çıktı!

24.11.2019 08:11 - Son Güncelleme: 24.11.2019 08:11
Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! Bakın içinden neler çıktı!

Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!

Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! Bakın içinden neler çıktı!

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! Bakın içinden neler çıktı!
Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! Bakın içinden neler çıktı!
Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! Bakın içinden neler çıktı!
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