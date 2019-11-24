Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! Bakın içinden neler çıktı!
Mercedes koltuğunu kesip biçtiler gördüklerine inanamadılar. Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları gösteren Youtube fenomeni baba oğul bu kez son model bir Mercedes-Benz S-Class serisi bir arabanın koltuğuna göz dikti. Mercedes'in koltuğunu paramparça eden fenomen YouTuber'ların bu videosu çok konuşuldu. Peki otomobil koltuklarının içinde gerçekte ne var? İşte fenomen baba-oğul YouTuber'ların YouTube'ta milyonlarca izlenen o görüntüleri... Bakın neler çıktı!
24.11.2019 08:11
- Son Güncelleme: 24.11.2019 08:11
Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!
Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.
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