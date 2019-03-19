Meraklı Köfteci'nin Fatma'sı Gölgen Bengü'nün son hali ve işi şoke etti!

Gölgen Bengü, Kemal Sunal ile birlikte oynadığı 'Meraklı Köfteci' adlı filmle sinemaya geçerken 'Herkes sinema yeni bir yıldız kazandı' diyordu. Ama o bambaşka bir şey yapmayı tercih etti.

Sinemadan elini eteğini çeken Gölgen Bengü'nün son halini görenler çok şaşırıyor. Sadece o da değil. Yaptığı işi duyunca daha çok şaşıracaksınız.