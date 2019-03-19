Meraklı Köfteci'nin Fatma'sı Gölgen Bengü'nün son hali ve işi şoke etti!
Kemal Sunal, Hulusi Kentmen, Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Dinçer Çekmez gibi isimlerin rol aldığı 1976 yapımı Meraklı Köfteci filminde Fatma karakterini canlandıran Gölgen Bengü, ardından ortalardan kayboldu. Yeşilçam kariyeri boyunca sadece iki filmde rol aldı ve bambaşka bir yolda ilerlerdi. Şimdilerde son halini görenler ve işini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Yeşilçam yıldızlarının inanılmaz değişimleri.
19.03.2019 12:14
- Son Güncelleme: 19.03.2019 12:14
Gölgen Bengü, Kemal Sunal ile birlikte oynadığı 'Meraklı Köfteci' adlı filmle sinemaya geçerken 'Herkes sinema yeni bir yıldız kazandı' diyordu. Ama o bambaşka bir şey yapmayı tercih etti.
Sinemadan elini eteğini çeken Gölgen Bengü'nün son halini görenler çok şaşırıyor. Sadece o da değil. Yaptığı işi duyunca daha çok şaşıracaksınız.
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