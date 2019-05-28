Merakla beklenen araştırma sonuçlandı: Hangi ülke ne kadar dindar?

Merakla beklenen araştırma sonuçlandı... Hangi ülke ne kadar dindar? Barem ve WIN/ Gallup International'ın bir çok ülkede 66 bini aşkın kişiyle gerçekleştirdikleri araştırmada, insanlara din açısından kendilerini nasıl tanımladıkları soruldu. İşte ülke ülke verilen cevaplar...

28.05.2019 20:13 - Son Güncelleme: 28.05.2019 20:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





