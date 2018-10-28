Meghan Markle'ın yaptığı hamile anlaşması ifşa oldu

Prens Harry ile evlenerek dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Sussex Düşesi Meghan Markle'ın yaptığı 'Hamile anlaşması' ortaya çıktı. Anlaşma şartlarına göre Meghan Markle, daha fazla para ve antrenör istiyor.

28 Ekim 2018 Pazar, 09:31:45 Güncelleme: 10:37:15
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Meghan Markleın yaptığı hamile anlaşması ifşa oldu

YAPTIĞI HAMİLELİK ANLAŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Suits dizisiyle şöhrete kavuşan ve son dönemde Prens Harry ile aşk yaşayarak daha da popüler bir hale bürünen Meghan Markle, Mayıs ayında kraliyet ailesine gelin olmuştu. Şimdide Meghan Markle'ın yıllar önce yaptığı bir anlaşma ortaya çıktı.

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Meghan Markleın yaptığı hamile anlaşması ifşa oldu

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail'in ele geçirdiği belge ve görgü tanıklarına göre Markle, eski eşi Trevor Engelson ile bir "hamile anlaşması" yaptığı iddiası İngiliz basınının bir numaralı gündem konusu oldu.

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Meghan Markleın yaptığı hamile anlaşması ifşa oldu

EKSTRA PARA İSTEDİ

2011 yılında evlenen çiftin 37 yaşındaki Markle'ın hamile kalması durumunda eşinden ekstra para istediği ve bunu da bir anlaşma ile sağlama almaya çalıştığı açıklandı.

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Meghan Markleın yaptığı hamile anlaşması ifşa oldu

Daily Mail'e konuşan arkadaşları, "Meghan kariyerine odaklanmak istiyordu ve çocuk yapmayı düşünmüyordu. Vücudunun deforme olarak kariyerine zarar vermesi ihtimaline karşı böyle bir anlaşma yaptı" dedi.

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Meghan Markleın yaptığı hamile anlaşması ifşa oldu

TEK DÜŞÜNDÜĞÜ SAĞLIĞI VE KİLOSUYDU

Gazete, Meghan'ın ailesinin genetik olarak kilo almaya müsait bir yapıda olduğunu bildiği ve kendisinin de bu sorundan muzdarip olmasını istemediğini yazarken, "Hamilelik sonrasında eşinden kişisel antrenör ve bir diyetisyene para vermesini zorunlu kılan bir anlaşma istedi. Muhtemelen dadı konusu da gündeme gelmiştir ama Meghan'ın esas istediği sağlığı ve kilosuydu" dedi.

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