Meghan Markleın yaptığı hamile anlaşması ifşa oldu

Meghan Markle'ın yaptığı hamile anlaşması ifşa oldu
Prens Harry ile evlenerek dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Sussex Düşesi Meghan Markle'ın yaptığı 'Hamile anlaşması' ortaya çıktı. Anlaşma şartlarına göre Meghan Markle, daha fazla para ve antrenör istiyor.
28 Ekim 2018 Pazar, 09:31:45 Güncelleme: 10:37:15
TEK DÜŞÜNDÜĞÜ SAĞLIĞI VE KİLOSUYDU
Gazete, Meghan'ın ailesinin genetik olarak kilo almaya müsait bir yapıda olduğunu bildiği ve kendisinin de bu sorundan muzdarip olmasını istemediğini yazarken, "Hamilelik sonrasında eşinden kişisel antrenör ve bir diyetisyene para vermesini zorunlu kılan bir anlaşma istedi. Muhtemelen dadı konusu da gündeme gelmiştir ama Meghan'ın esas istediği sağlığı ve kilosuydu" dedi.
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