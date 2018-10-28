Meghan Markleın yaptığı hamile anlaşması ifşa oldu

TEK DÜŞÜNDÜĞÜ SAĞLIĞI VE KİLOSUYDU

Gazete, Meghan'ın ailesinin genetik olarak kilo almaya müsait bir yapıda olduğunu bildiği ve kendisinin de bu sorundan muzdarip olmasını istemediğini yazarken, "Hamilelik sonrasında eşinden kişisel antrenör ve bir diyetisyene para vermesini zorunlu kılan bir anlaşma istedi. Muhtemelen dadı konusu da gündeme gelmiştir ama Meghan'ın esas istediği sağlığı ve kilosuydu" dedi.