Meghan Markle'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğününde...
Düğünler çiftlerin en özel günleridir. Her şeyin kusursuz ve herkesin hoşnut olduğu bir şekilde olmasını isterler. Ancak gelin görün ki bazen elde olmayan sebepler ortaya çıkabiliyor. Tıpkı bu fotoğraflardaki gibi. Hayatlarının en özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyen çiftlerin fotoğraflarında bu detaylar sosyal medyayı yayılınca olanlar oldu. İçlerinde dünyanın yakında takip ettiği Meghan Markle ve Prens Harry çifti de var. İşte o görüntüler...
17.07.2020 12:41
- Son Güncelleme: 17.07.2020 12:41
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