Meghan Markle ile Prens Harrynin taşınması sonrası İngiltere ayakta!

Meghan Markle ile Prens Harry'nin taşınması sonrası İngiltere ayakta!

Dünya Prens Harry ile Meghan Markle 'ın saraydan taşınma kararını konuşuyor. Prens Williams'ın eşi düşes Kate Middleton ile anlaşılamadığı iddia edilen Meghan Markle'ın taşınma hamlesi bu iddiaları doğrular nitelikte. Ancak bu taşınma kararı sadece İngiliz Kraliyet Ailesi'nin değil tüm İngiltere'nin tepkisini çekti. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en yeni üyesi olan Meghan Markle arabozan ilan edilmek üzere.

28 Kasım 2018 Çarşamba, 12:21:21 Güncelleme: 12:44:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





