Meghan Markle ile Prens Harry'nin taşınması sonrası İngiltere ayakta!

Dünya Prens Harry ile Meghan Markle 'ın saraydan taşınma kararını konuşuyor. Prens Williams'ın eşi düşes Kate Middleton ile anlaşılamadığı iddia edilen Meghan Markle'ın taşınma hamlesi bu iddiaları doğrular nitelikte. Ancak bu taşınma kararı sadece İngiliz Kraliyet Ailesi'nin değil tüm İngiltere'nin tepkisini çekti. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en yeni üyesi olan Meghan Markle arabozan ilan edilmek üzere.

28 Kasım 2018 Çarşamba, 12:21:21 Güncelleme: 12:44:50
Meghan Markle ile Prens Harrynin taşınması sonrası İngiltere ayakta!

ARABOZAN DÜŞES!

Dünyanın her hareketlerini yakından takip ettiği İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en yeni üyesi Meghan Markle'ı halk adeta yerden yere vurdu. Sebebi ise Prens Harry ile Meghan Markle'ın ani bir şekilde aldıkları taşınma kararı.

Meghan Markle ile Prens Harrynin taşınması sonrası İngiltere ayakta!

İngiliz Kraliyet Ailesi, gündemde yer almaya devam ediyor. Bu kez tartışma konusu ise Prens Harry ve Meghan Markle'ın taşınacağı evin masrafları...

Meghan Markle ile Prens Harrynin taşınması sonrası İngiltere ayakta!

SARAYI AKVARYUMA BENZETTİ

Meghan Markle, Middleton'la anlaşamaması ve yeni doğacak bebeğini 'akvaryum'a benzettiği sarayda büyütmek istememesi sebebiyle taşınma kararı alınmıştı.

Meghan Markle ile Prens Harrynin taşınması sonrası İngiltere ayakta!

Ailenin ünlü Kensington Sarayı'ndan taşınıp Windsor'da Kraliçe Elizabeth'in hediye ettiği Frogmore Kır Evi'ne taşınacağı açıklanmıştı.

Meghan Markle ile Prens Harrynin taşınması sonrası İngiltere ayakta!

Ancak malikanenin yerinin güvenliği daha az bir bölgede olması sebebiyle taşınmanın masraflı olacağı belirtiliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Gizemli yaratık ortalığı karıştırdı! (Denizden çıkan garip canlılar)
Gizemli yaratık ortalığı karıştırdı! (Denizden çıkan garip canlılar)