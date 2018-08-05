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"Medeniyetler Beşiği Ani Örenyeri" ziyaretçi akınına uğruyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Türkiye-Ermenistan sınırındaki Ari Örenyeri bölgesi ziyaretçi akınına uğradı.

5 Ağustos 2018 Pazar, 17:13:04 Güncelleme: 17:18:54
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Medeniyetler Beşiği Ani Örenyeri ziyaretçi akınına uğruyor

"Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yapan, 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, 15 Temmuz 2016'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

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Medeniyetler Beşiği Ani Örenyeri ziyaretçi akınına uğruyor

İlk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani, özellikle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındıktan sonra bölgeye çok sayıda turist çekmeye başladı.

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Medeniyetler Beşiği Ani Örenyeri ziyaretçi akınına uğruyor

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani, her mevsim ziyaretçileri cezbediyor.

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Medeniyetler Beşiği Ani Örenyeri ziyaretçi akınına uğruyor

"Dünya kenti" Ani'ye gelen yerli ve yabancı turistler, bölgede Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi "Ebul Menucehr Camisi", "Amenaprgiç Kilisesi", "Ani", "Ani Katedrali", "Dikran Honentz Kilisesi", "Abugamir Pahlavuni Kilisesi" gibi eserlere yoğun ilgi gösteriyor.

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Medeniyetler Beşiği Ani Örenyeri ziyaretçi akınına uğruyor

"ANİ'NİN UNESCO'DA TANINMIŞ BİR STATÜSÜ VAR"

Ani Örenyeri'ni gezen Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, AA'ya yaptığı açıklamada, Ani Örenyeri'ni yıllar sonra gelip gezmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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