MEB öğretmen mazerete bağlı tayin takvimi 2025-2026: İl içi ve il dışı başvurular ne zaman?

MEB'in personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanan kılavuza göre, kadrolu öğretmenler mazerete bağlı yer değişikliği başvurularını MEBBİS üzerinden yapacak. Süreç ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamada ilerleyecek. Ön başvurularda mazereti gösteren belgelerin sisteme yüklenmesi ve okul yönetimine teslim edilmesi gerekecek.