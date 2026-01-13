PODCAST CANLI YAYIN

MEB öğretmen mazerete bağlı tayin takvimi 2025-2026: İl içi ve il dışı başvurular ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatili döneminde mazerete bağlı yer değiştirme talebinde bulunacak öğretmenler için ön başvuru sürecini 14-19 Ocak 2026 tarihte başlatacak. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve benzeri gerekçelerle yapılacak başvurular bu yıl önceki uygulamalardan farklı olarak iki ayrı takvim üzerinden yürütülecek. Yer değiştirme işlemleri "il içinde ilçe grupları arasında" ve "iller arası" olmak üzere iki başlıkta gerçekleştirilecek.

MEB'in personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanan kılavuza göre, kadrolu öğretmenler mazerete bağlı yer değişikliği başvurularını MEBBİS üzerinden yapacak. Süreç ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamada ilerleyecek. Ön başvurularda mazereti gösteren belgelerin sisteme yüklenmesi ve okul yönetimine teslim edilmesi gerekecek.

İl içi ilçe grupları arası yer değiştirme takvimi

İl içinde ilçe grupları arasında yer değiştirmek isteyen öğretmenler, 14-19 Ocak 2026 tarihleri arasında ön başvuruda bulunacak.

Ön başvurusu onaylananlar, 20-22 Ocak 2026 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Bu kapsamda atamalar 23 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri de aynı tarih itibarıyla başlayacak.

Bu duyuru kapsamında eş emekliliğine bağlı yer değiştirme talepleri kabul edilmeyecek.

İller arası yer değiştirme süreci

İller arasında mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları da yine 14-19 Ocak 2026 tarihleri arasında ön başvuru aşamasıyla başlayacak.

Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, tercih işlemlerini 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek. İller arası atamalar 30 Ocak 2026 tarihinde yapılacak ve ataması gerçekleşenlerin ayrılma işlemleri aynı gün itibarıyla mümkün olacak.

Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği taleplerinde, gidilmek istenen yerde en az 360 gün sigortalılık süresinin bulunması şartı aranacak.

Tercihler ve atama esasları

İkinci aşamada, alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile muhtemel boşalacak eğitim kurumları tercih edilebilecek. Yer değiştirme işlemleri, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacak.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adresleri üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak gerçekleştirilecek. Belgeler, öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Başvurular ilk aşamada okul, ardından ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından incelenecek.

Uygun bulunan başvurular onaylanırken, uygun görülmeyenler gerekçesi belirtilerek reddedilecek.

Ön başvurunun son günü olan 19 Ocak 2026'ya kadar öğretmen kadrosunda göreve başlayan sözleşmeli öğretmenler de gerekli şartları taşımaları halinde başvuru yapabilecek. Öğretmenler, başvuru formundaki bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacak; onay öncesinde belgeye dayalı bilgilerin düzeltilmesini talep edebilecek. Düzeltme talebinde bulunanların başvuruları iptal edilerek yeniden başvuru yapmaları sağlanacak.

MEB'in yayımladığı duyurularla birlikte, yarıyıl tatili öncesinde yapılacak mazerete bağlı yer değiştirme süreci netlik kazanmış oldu.