MEB 903 personel alımı 2026: Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 903 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. KPSS puan sıralamasına göre yapılacak yerleştirmelerin sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını MEB'in resmi internet siteleri ile Kariyer Kapısı sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Milli Eğitim Akademisi bünyesinde gerçekleştirilecek 903 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci mart ayının ilk haftasında tamamlandı. Başvurular 2 Mart 2026 Pazartesi günü başladı ve 6 Mart 2026 Cuma günü sona erdi. Adaylar işlemlerini Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirdi. Başvuru işlemleri Kariyer Kapısı İşe Alım platformu üzerinden yapıldı.

YERLEŞTİRMELER KPSS PUANINA GÖRE YAPILACAK

Personel alımında değerlendirmeler KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacak. Adaylar, aldıkları KPSS puanına göre ilan edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilecek.

Ayrıca ilan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da belirlenecek. Bu adaylar, olası boş kontenjanlar için hazır tutulacak.

SONUÇLAR 13 MART'TA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 903 personel alımı için yerleştirme sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde duyurulacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından atama sürecine ilişkin detaylar ve adaylardan talep edilecek belgeler de paylaşılacak.

SONUÇLAR HANGİ ADRESLERDEN ÖĞRENİLECEK?

Başvuruda bulunan adaylar yerleştirme sonuçlarını şu internet adresleri üzerinden sorgulayabilecek:

📌kariyerkapisi.gov.tr/isealim

📌meb.gov.tr

📌personel.meb.gov.tr

Adaylar sonuç ekranı üzerinden yerleştirme durumlarını görüntüleyebilecek.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Milli Eğitim Akademisi bünyesinde yapılacak personel alımı farklı meslek gruplarını kapsıyor.

Alımlar; diyetisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, teknisyen ve destek personeli kadroları için gerçekleştirilecek.

BOŞ KALAN KADROLAR YEDEK ADAYLARLA DOLDURULACAK

Yerleştirme işlemlerinin ardından herhangi bir nedenle boş kalan kadrolar olması halinde yedek adaylar devreye girecek.

Yedek adaylar, KPSS puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda ilgili pozisyonlara yerleştirilecek. Yedek yerleştirme sonuçlarının ise Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden ilan edileceği belirtildi.

MEB 903 PERSONEL ALIMI HAKKINDA MERAK EDİLENLER (SSS)

MEB 903 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 903 personel alımı yerleştirme sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

MEB 903 personel alımı sonuçları nereden öğrenilecek?
Adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı İşe Alım platformu ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet siteleri üzerinden sorgulayabilecek. Sonuçlar; kariyerkapisi.gov.tr/isealim, meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adreslerinden görüntülenebilecek.

MEB 903 personel alımında yerleştirmeler nasıl yapılacak?
Yerleştirmeler KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. Adaylar puan üstünlüğüne göre ilan edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilecek.

MEB 903 personel alımında hangi kadrolar için alım yapılıyor?
Alımlar diyetisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, teknisyen ve destek personeli kadroları için yapılacak.

MEB personel alımında yedek aday olacak mı?
Evet. Yerleştirme yapılacak kadro sayısı kadar yedek aday da belirlenecek. Böylece herhangi bir nedenle boş kalan pozisyonlar yedek adaylar arasından doldurulabilecek.

Boş kalan kadrolara yerleştirme nasıl yapılacak?
Yerleştirme sonrası boş kalan kadrolar olması halinde, yedek listede yer alan adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre ve tercihleri doğrultusunda ilgili pozisyonlara yerleştirilecek.

Yedek aday yerleştirme sonuçları nereden açıklanacak?
Yedek aday yerleştirme sonuçları Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.