MEB 903 PERSONEL ALIMI HAKKINDA MERAK EDİLENLER (SSS)

MEB 903 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 903 personel alımı yerleştirme sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

MEB 903 personel alımı sonuçları nereden öğrenilecek?

Adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı İşe Alım platformu ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet siteleri üzerinden sorgulayabilecek. Sonuçlar; kariyerkapisi.gov.tr/isealim, meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adreslerinden görüntülenebilecek.

MEB 903 personel alımında yerleştirmeler nasıl yapılacak?

Yerleştirmeler KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. Adaylar puan üstünlüğüne göre ilan edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilecek.

MEB 903 personel alımında hangi kadrolar için alım yapılıyor?

Alımlar diyetisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, teknisyen ve destek personeli kadroları için yapılacak.

MEB personel alımında yedek aday olacak mı?

Evet. Yerleştirme yapılacak kadro sayısı kadar yedek aday da belirlenecek. Böylece herhangi bir nedenle boş kalan pozisyonlar yedek adaylar arasından doldurulabilecek.

Boş kalan kadrolara yerleştirme nasıl yapılacak?

Yerleştirme sonrası boş kalan kadrolar olması halinde, yedek listede yer alan adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre ve tercihleri doğrultusunda ilgili pozisyonlara yerleştirilecek.

Yedek aday yerleştirme sonuçları nereden açıklanacak?

Yedek aday yerleştirme sonuçları Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.