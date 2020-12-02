Haberler
Galeri
Yaşam
Mavi dünyada yamyam köpek balığını görüntülemek isterken dehşeti yaşadı! Canlı canlı yutmaya çalıştı...
Mavi dünyada yamyam köpek balığını görüntülemek isterken dehşeti yaşadı! Canlı canlı yutmaya çalıştı...
Milyonlarca insanın tutkusu 'Mavi Dünya'nın derinliklerinde köpek balıklarını inceleyen Mia Vorster, ölümle burun buruna geldi. Adeta 12 yıldır köpek balıklarının peşinde olan Mia Vorster, yamyam köpek balığını görüntüledi. Mia Vorster, 'Mavi Dünya'daki yamyam köpek balığının rakibini tek hamlede yutmaya çalışmasını dünyaya aktardı. İşte milyonların hayranlıkla takip ettiği 'Mavi Dünya'daki dehşet dolu anlar.
02.12.2020 06:11
- Son Güncelleme:
12 yıldır köpek balıkları üzerine araştırma yapan Mia Vorster, çok nadir olan bir olaya şahit oldu. Yamyam köpek balığı rakibini tek lokmada yutmaya çalıştı.
Olağanüstü olay, Güney Afrika'nın Doğu Burnu'nda yaşandı. Vahşi Doğa Uzmanı Mia Vorster ve uzman köpek balığı rehberi Ali ile Güney Afrika'daki Aliwal Shoal'da yaşandı.
Her gün bu muhteşem hayvanlarla yüzdüğünü ifade eden Vorster, böylesine büyük bir olaya ilk kez şahit olduğunu söyledi. Bunun insanlar için aslında ne kadar tehlikeli olduğunun altını çizen Vorster olayı şöyle anlattı:
Köpek balıkları bazen hata yapabilir ancak bu tam anlamıyla bir saldırganlık değildir. Büyük olan köpek balığı bir anda yanındaki rakibinin kafasını ağzına aldı.
Normalde çok arkadaş canlısı ve rahatlar. Her gün bizi ziyarete geliyorlar. Son 12 yıldır sürekli birlikte yüzüyoruz. Böyle bir şeyi ilk defa yaşadık.