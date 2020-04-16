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Martı koca tavşanı deliğinden çıkardı, canlı canlı yedi! Böylesini ilk kez göreceksiniz
Martı koca tavşanı deliğinden çıkardı, canlı canlı yedi! Böylesini ilk kez göreceksiniz
Daha önce buffalo deviren aslanlar, zürafa yiyen kaplanlar gördük ama böylesine ilk kez tanıklık edeceksiniz. Galler'deki Pembrokeshire Sahili. Kara sırtlı martı adlı bir martı türü bir tavşanı, nasıl olduysa deliğinde gözüne kestiriyor ve onlar oluyor. İşte martının, tavşanı canlı canlı yediği o anlar.
16.04.2020 13:31
- Son Güncelleme: 16.04.2020 13:31
Batı Galler'deki The Wildlife Trust Derneği'nin koruması altında olan Batı Galler'deki Skomer Adası'nda çekilen görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü.
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Büyük kara sırtlı martı, gözüne kestirdiği vahşi tavşanı deliğine girdikten sonra kafasından ısırarak çıkarıyor.
Diğer martıların bakışları arasında gerçekleşen olayda, kara sırtlı martı vahşi gri tavşanı saniyeler içinde canlı canlı yiyor.
Tuhaf ve imkansız görünse de Skomer Adası'ndaki Wildlife Trust derneğinde çalışan uzmanlar bu olayın gayet sıradan olduğunu dile getirdi.
Uzmanlar, kara sırtlı martıların küçük deniz kuşu bulamadığı zamanlarda yemek olarak tavşanları tercih ettiklerini belirtti. Hatta, beslenme tercihlerinin en önemli parçalarından biri olduğunu söyledi.