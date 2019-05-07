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Mars'tan gelen fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi

İnsanlık, dünya dışı yaşam ile ilgili yüz yıllardır araştırmalarda bulunuyor. Dünya dışında bir hayat olup olmadığı merak edilirken, bu konuda yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan bazı fotoğraflar hayret uyandırıyor.

07.05.2019 10:50 - Son Güncelleme: 07.05.2019 10:50
Mars'tan gelen fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi

Son yıllarda uzay araştırmaları hızını iyice artırdı.

Mars'tan gelen fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi

Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü şu sıra Facebook başta olmak üzere sosyal medyada büyük ses getirdi.

Mars'tan gelen fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi

Mars'tan sık sık Dünya'ya görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği görüntülerden biri de 'uzaylı savaşçı' oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.

Mars'tan gelen fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi

Elbette NASA'nın bu konuda bir yorumu yok; ancak görüntüyü izleyen UFO meraklıları 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yapmakta geri durmuyor.

Mars'tan gelen fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi

NASA'nın kaydettiği bir diğer görüntüde ise net bir şekilde görülen cisim, büyük bir heyecana yol açtı.

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