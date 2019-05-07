Mars'tan gelen fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi
İnsanlık, dünya dışı yaşam ile ilgili yüz yıllardır araştırmalarda bulunuyor. Dünya dışında bir hayat olup olmadığı merak edilirken, bu konuda yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan bazı fotoğraflar hayret uyandırıyor.
07.05.2019 10:50
- Son Güncelleme: 07.05.2019 10:50
Son yıllarda uzay araştırmaları hızını iyice artırdı.
Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü şu sıra Facebook başta olmak üzere sosyal medyada büyük ses getirdi.
Mars'tan sık sık Dünya'ya görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği görüntülerden biri de 'uzaylı savaşçı' oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.
Elbette NASA'nın bu konuda bir yorumu yok; ancak görüntüyü izleyen UFO meraklıları 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yapmakta geri durmuyor.
NASA'nın kaydettiği bir diğer görüntüde ise net bir şekilde görülen cisim, büyük bir heyecana yol açtı.