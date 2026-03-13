BİLİM İNSANLARINDAN KRİTİK UYARI

Science dergisinde yayımlanan araştırma Almanya'nın Potsdam kentinde bulunan GFZ Helmholtz Yerbilimleri Merkezi'nden Prof. Dr. Patricia Martínez-Garzón'un liderlik ettiği bir ekip tarafından yürütüldü. Araştırmacılar, fay hattındaki kırılma dinamiklerini ve artçı deprem etkinliğini farklı zaman ölçeklerinde analiz ederek son yaklaşık 15 yıl içinde büyüklüğü 5'in üzerinde olan depremlerin fay boyunca doğuya doğru düzenli biçimde ilerlediğini belirledi.

Bu deprem dizisinin, fayın hem yavaş hareket eden sürünen kesimlerini hem de tamamen kilitli durumdaki bölümlerini etkilediği tespit edildi.

Elde edilen sonuçlar, bölgedeki gerilimin nasıl biriktiğine dair önemli ipuçları sunuyor. Özellikle İstanbul'a yakın kesimde yer alan ve hala kilitli olduğu düşünülen fay segmentinin, daha büyük bir deprem üretme potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.Yaklaşık 18 milyon nüfuslu bu büyük metropol açısından risk oluşturabilecek bu durum nedeniyle araştırmacılar, bölgede kesintisiz ve gerçek zamanlı sismik izleme çalışmalarının sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını vurguluyor.