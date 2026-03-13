2025 DEPREMİ ARAŞTIRMALARIN ODAĞINA YERLEŞTİ
23 Nisan 2025'te Marmara Bölgesi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, fayın geçiş segmentinde gerçekleşti ve bilim insanlarının dikkatini yeniden bu bölgeye çekti. Deprem, Marmara'daki sismik hareketlerin nasıl ilerlediğini anlamak açısından önemli veriler sundu.
Çalışmaya Almanya'daki GFZ Helmholtz Yerbilimleri Merkezi'nden Prof. Dr. Patricia Martínez-Garzón liderlik etti. Araştırma ekibinde Almanya, Türkiye ve ABD'den bilim insanları yer aldı. Ekibin içinde GFZ'den Prof. Dr. Marco Bohnhoff ve Prof. Dr. Fabrice Cotton da bulunuyor.
Bilim insanları, Nisan 2025'teki depremi son 20 yılın sismik kayıtlarıyla birlikte inceleyerek daha geniş bir deprem örüntüsünü anlamaya çalıştı. Özellikle 2025'teki 6,2 büyüklüğündeki deprem ile 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki Silivri depremi arasındaki bağlantıya dikkat çekildi.
İki depremin merkez üssünün birbirine oldukça yakın olması ve kırılma alanlarının kısmen örtüşmesi, bu ilişkinin araştırılmasını önemli hale getirdi.