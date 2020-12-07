Marmara Denizi'ndeki yunuslar balıkçıların ilgi odağı oldu
Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarını toplarken gördükleri yunuslar, hareketleriyle ilgi çekti. O anları görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Sanki onları izlediğimizi biliyorlar ve o yüzden bunu yapıyorlardı" dedi.
07.12.2020 13:23
- Son Güncelleme: 07.12.2020 13:23
Bursa'nın Karacabey ilçesinden Marmara Denizi'ne doğru açılan balıkçılar, yunuslarla karşılaştı. Ağ atan balıkçıların etrafında dolaşan yunusların hareketleri dansı, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından anbean görüntülendi. Sosyal medyada da yer alan 'Afalina' cinsi yunusların, kıyıdan 4 mil açıktaki hareketleri, balıkçılar tarafından ilgiyle izlendi.
Afalinaların, Marmara Denizi açıklarında sıkça görülen bir yunus türü olduğunu belirten Tüydeş, "Yunuslar çok zeki hayvanlardır. Afalinalar da zeki oldukları kadar oyuncu yapılarıyla denizin diğer sakinleri balıkçıların neşesi oluyorlar. Suyun dışına vücutlarının tamamını çıkartarak zıplayıp taklalar atan Afalinaların bu renkli görsellik dolu anları, izleyenleri eğlendiriyor" dedi.
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