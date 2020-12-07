Marmara Denizi'ndeki yunuslar balıkçıların ilgi odağı oldu

Afalinaların, Marmara Denizi açıklarında sıkça görülen bir yunus türü olduğunu belirten Tüydeş, "Yunuslar çok zeki hayvanlardır. Afalinalar da zeki oldukları kadar oyuncu yapılarıyla denizin diğer sakinleri balıkçıların neşesi oluyorlar. Suyun dışına vücutlarının tamamını çıkartarak zıplayıp taklalar atan Afalinaların bu renkli görsellik dolu anları, izleyenleri eğlendiriyor" dedi.