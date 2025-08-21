Mardin’de cansız bedeni bulunan Zeynep Sut’a ne oldu? Battaniyeye sarılı şekilde bulunmuştu: Baba ilk kez konuştu

Olayla ilgili inceleme sürerken, baba Kasım Sut yaşadıklarını anlattı. İki tane engelli çocuğunun olduğunu belirten baba Sut, ''Annesiyle beraber çocukları Şanlıurfa'ya götürmüştüm. Diğer küçük çocuklarımı da başka köye gönderdim, arabasını aldığım adamın hayvanlarına çobanlık yapsınlar diye. Zeynep evdeydi, ablası ve iki çocuğum da yanındaydı. Şanlıurfa'ya gittik, çocukları muayene ettirdik, ilaçları aldık eve geldim. 'Zeynep nerede?' diye sordum. Ablası, Zeynep'in saat 10.00'da evden çıktığını söyledi. Zeynep daima göle, incir ağacına ve dere etrafına gezmeye giderdi. Tekrar sorduğumda, arkadaşlarıyla göle gittiğini söyledi. Ben de göle gitti diye düşündüm.