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Mantık sorusu sosyal medyayı salladı! Doğru cevabı çok az kişi biliyor...

Mantık soruları internette büyük ilgi görüyor. Basit gibi görünen ancak insanları yanıltan mantık soruları, kişilerin zekasını geliştirmek ve zihnini canlı tutmak için mükemmel bir yol... Ancak soruların tamamına çok az kişi doğru cevap verebiliyor. Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? Beyin yakan mantık sorularıyla aranız nasıl? Bu soruları çözmek gerçekten büyük dikkat ve beceri istiyor. İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık soruları...

02.02.2020 17:43 - Son Güncelleme: 02.02.2020 17:43
Mantık sorusu sosyal medyayı salladı! Doğru cevabı çok az kişi veriyor...

Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı... (Cevaplar sonda)

İlk önce hangi su tankı dolar?

(Seçenekler: 1, 3, 2 ve 3, 3 ve 4

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Mantık sorusu sosyal medyayı salladı! Doğru cevabı çok az kişi veriyor...

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

(Seçenekler: 20, 41, 34)

Mantık sorusu sosyal medyayı salladı! Doğru cevabı çok az kişi veriyor...

En sondaki üçgenin içinde hangi rakam olmalı?

(Seçenekler: 5, 6, 7)

Mantık sorusu sosyal medyayı salladı! Doğru cevabı çok az kişi veriyor...

Soru işareti yerine gelecek rakamı bulun.

(Seçenekler: 2, 4, 5

Mantık sorusu sosyal medyayı salladı! Doğru cevabı çok az kişi veriyor...

Soru işareti yerine hangi rakam gelmeli?

(Seçenekler: 1, 3, 7)

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