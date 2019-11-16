Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti'nin çekimlerine başlandı! Açın kapıyı Türkler geliyor

VİLDAN ATASEVER

'Setin kraliçesiyim'

"15 gündür buradayım. Dönem işi çekiyoruz, çok kıymetli Malazgirt hikayesi. Filmde Selçuklu mimarisini kullanıyoruz, platoda değil gerçek mekanlarda çekim yapmak önemli, bu tarihi korumak gerekiyor. Film ekibi genel olarak erkek kadrodan oluşuyor ama ben setin kraliçesiyim. Bizans kraliçesi 'Eudokia'yı oynuyorum. Dönem işlerine yakıştığımı söylüyorlar. 'Keşke o dönemde yaşasaydım' demiyorum, yaşadığım zamandan memnunum. Her şey değişiyor ama insanlık, insan ruhu, psikolojisi aynı kalıyor. Zaman, mekan, kostüm değişse de mücadeleler aynı. Bütün kadınlar bir kraliçe kadar güçlü, ileri görüşlü ve mücadeleci. Bu dönemde milli duygularımız güçlendi, o yüzden tarih merak ediliyor. Filmde İslam sancağı dikmemiz, örfü, adeti, değerlerimizi, musikimizi çok iyi yansıtmak gerekiyor çünkü biz ancak kendi kültürümüzle varolup ilerleyebiliriz. Konya halkı inanılmaz sıcakkanlı. Mevlana ve Sadreddin Konevi türbelerini ziyaret ettim. Sette de yalnız kalmadım, nişanlım buradaydı. Allah evliliği ne zaman nasip eder bilmiyorum ama saygıyla ilerleyen bir ilişkimiz var."