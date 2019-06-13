Malatya'da tarih yazıldı! 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı
Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nden, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için eş zamanlı organize edilen 5 karaciğer naklinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.
13.06.2019 05:13
- Son Güncelleme: 13.06.2019 05:19
Hastaların yoğun bakıma alındığını aktaran Kızılay, "Ameliyatlar şeffaf bir şekilde tamamlandı ve kayıt altına alındı. Bütün ameliyatlar görüntü kaydına alındı. Bu üstün başarılı ameliyatları gerçekleştiren, aramızda olan bütün ekibimize teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum. Ülkemiz için büyük kazanç olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu
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