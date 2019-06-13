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Malatya'da tarih yazıldı! 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı

Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nden, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için eş zamanlı organize edilen 5 karaciğer naklinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

13.06.2019 05:13 - Son Güncelleme: 13.06.2019 05:19
Malatya'da tarih yazıldı! 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı

Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nden, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için eş zamanlı organize edilen 5 karaciğer naklinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Malatya'da tarih yazıldı! 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı

Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde 10 ayrı odada 36'sı cerrah 100'ün üzerinde personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlar yaklaşık 13 saat sürdü.

Malatya'da tarih yazıldı! 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Karaciğer Nakli Enstitüsü önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyatların başarıyla tamamlandığını belirtti.

Malatya'da tarih yazıldı! 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı

Hastaların yoğun bakıma alındığını aktaran Kızılay, "Ameliyatlar şeffaf bir şekilde tamamlandı ve kayıt altına alındı. Bütün ameliyatlar görüntü kaydına alındı. Bu üstün başarılı ameliyatları gerçekleştiren, aramızda olan bütün ekibimize teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum. Ülkemiz için büyük kazanç olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu

Malatya'da tarih yazıldı! 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz da nakil ameliyatları aynı anda başlatıp akşam itibariyle bitirmeyi planladıklarını hatırlattı.

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