Malatya'da 5.2'lik depremin ardından ortaya çıkan manzara herkesi korkutmuştu! Uzman isim toz bulutunun sebebini anlattı
Malatya'da geçtiğimiz gün sabah saatlerinde 5.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokağa atarken herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması herkesi sevindirdi. Fakat depremin ardından ortaya çıkan toz bulutu ise insanları endişelendirdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan uzman isim olayın detaylarını aktardı.
Dün Malatya'da meydana gelen şiddetli depremin ardından kırsal alanda toz bulutu oluştu. Oluşan toz bulutu vatandaşlar tarafından gaz çıkışı olarak nitelendirilince bölgede tedirginlik yaşandı. Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, dün yaşanan depremin geçtiğimi yıl meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin bir sonucu olduğunu ifade ederken toz bulutunun nedenini de açıkladı.
TEDİRGİNLİĞE YOL AÇMIŞTI
Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından kırsalda geniş bir alanda görülen ve kimi vatandaşlar tarafından gaz çıkışı olduğu düşünülerek tedirginliğe yol açan toz bulutunun meydana gelmesinin tamamen bölgedeki kayaçların türüne bağlı olduğunu açıkladı.
ELAZIĞ DEPREMİNİN SONUCU
Prof. Dr. Ercan Aksoy, yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde dün saat saat 17.02'de meydana gelen depremin, 24 Ocak 2020'de Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreminin bir sonucu olduğunu belirtti.
FAYDAKİ AKTİVİTE PÜTÜRGE-ÇELİKHAN ARASINA KAYDI
Sivrice'deki büyük depremin ardından faydaki aktivitenin güney batıya doğru, Pütürge-Çelikhan arasına kaydığını ifade eden Aksoy, "Ana şoktan sonra çok sayıda artçının da meydana geldiği görülüyor ve bunların dizilimine baktığımız zaman Doğu Anadolu Fay Zonu'nun genel olarak kuzey doğu ve güney batı uzanımına paralel olarak gerçekleştiklerini görüyoruz. Bu durum fayın deprem ürütmeye devam edeceğinin göstergesidir. Depremin 24 Ocak 2020'de kırılan Pütürge segmentinin, Erkenek segmentine bağlandığı yerde gerçekleştiğini söyleyebiliriz." dedi.